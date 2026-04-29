Суды не заменяют антимонопольные органы, но проверяют, нет ли произвола — ВС

Председатель КГС ВС Лариса Рогач уделила внимание соотношению полномочий суда и антимонопольных органов.

Судьи Верховного Суда приняли участие в международной конференции, посвященной развитию законодательства в сфере защиты экономической конкуренции и вызовам правоприменения в условиях евроинтеграции Украины.

В профессиональной дискуссии приняли участие председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач и судья этого же суда Юрий Власов.

В ходе конференции участники обсудили гармонизацию украинского конкурентного законодательства с правом ЕС и рекомендациями ОЭСР. Лариса Рогач подчеркнула важность усиления институциональной способности Антимонопольного комитета, а также необходимость четкого законодательного урегулирования процедур и полномочий органа. По ее словам, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №12440, который должен уточнить подходы к ответственности за нарушения конкурентного законодательства и расширить инструменты АМКУ.

Отдельно Лариса Рогач остановилась на сфере публичных закупок. Она отметила, что важно обеспечить условия, при которых юридические лица будут чувствовать себя защищенными при участии в соответствующих конкурсах. От стабильности и прозрачности в этой сфере зависит интерес бизнеса к участию в публичных закупках.

Председатель КХС ВС обозначила место правоприменительной деятельности хозяйственной юрисдикции в современных условиях, отметив ее ориентацию на рекомендации ОЭСР, в которых определено, что одной из составляющих деятельности хозяйственных судов должна быть эффективность. Она отметила, что наряду с эффективностью ключевыми ориентирами деятельности суда являются «три Д» — опыт, доверие и действенность — лозунг, который профессиональное сообщество хозяйственных судов определило к своему 35-летию, отмечаемому в 2026 году. В то же время она подчеркнула, что при рассмотрении дел суды должны проверять, не нарушает ли эта эффективность принципы справедливости и верховенства права.

В этом контексте спикер обратила внимание на подходы судебной практики по делам об антиконкурентных согласованных действиях, отметив, что для их квалификации не требуется наступление негативных последствий, а достаточно установления факта согласованного конкурентного поведения, которое может оказать негативное влияние на конкуренцию. Она также отметила, что ввиду отсутствия прямых доказательств в таких делах суды оценивают совокупность косвенных доказательств в соответствии с актуальной судебной практикой и действующим законодательством.

Отдельное внимание Лариса Рогач уделила соотношению полномочий суда и антимонопольных органов. Она подчеркнула, что суды не подменяют их деятельность и не вмешиваются в дискреционные полномочия по принятию решений по существу, однако осуществляют контроль за тем, чтобы такие полномочия не реализовывались произвольно и соответствовали принципу верховенства права, в частности требованиям юридической определенности.

В качестве примера судья привела постановление КХС ВС от 9 декабря 2025 года по делу № 910/9652/24, в котором сформулирован подход к осуществлению судебного контроля за сроками рассмотрения дел антимонопольными органами. Суд подчеркнул, что даже при отсутствии законодательно установленных сроков рассмотрения дел соответствующие процедуры не могут длиться неоправданно долго. Законодательное регулирование не является и не может быть всеобъемлющим по форме и содержанию. Поэтому при осуществлении органом своих полномочий наличие у него определенной степени усмотрения является допустимым и надлежащим. При этом границы дискреционных полномочий такого органа не могут быть безграничными.

Спикер также обратилась к практике ОП КХС ВС, в частности к делу № 922/3456/23, в котором рассматривался вопрос о последствиях антиконкурентных согласованных действий для действительности сделок, заключенных по результатам публичных закупок. Суд пришел к выводу, что применение мер конфискационного характера не может быть автоматическим и должно осуществляться с учетом принципа пропорциональности, в частности установления направленности умысла сторон на причинение вреда интересам государства.

В завершение Лариса Рогач подчеркнула, что эффективное применение хозяйственными судами норм материального права возможно лишь при условии надлежащего процессуального регулирования. В этом контексте она обратила внимание на важность принятия указанного законопроекта с целью упорядочения процессуальных норм и их согласования с современными механизмами правоприменения.

В рамках второй сессии, посвященной практическим аспектам защиты экономической конкуренции, выступил Юрий Власов. Он отметил, что дела об антиконкурентных согласованных действиях составляют значительную часть судебной практики, в связи с чем уже сформированы соответствующие правовые подходы к их рассмотрению.

В частности, в постановлении КХС ВС от 14 августа 2025 года по делу № 910/3374/24 сформулирован подход, согласно которому для квалификации антиконкурентных согласованных действий не является обязательным установление негативных последствий. Достаточно установления факта согласованного конкурентного поведения, которое может оказать негативное влияние на конкуренцию. При этом для доказательства нарушения должно быть установлено намерение субъектов хозяйствования согласовывать свое поведение, в частности путем обмена информацией при подготовке тендерной документации.

Юрий Власов подчеркнул, что негативным последствием в таких делах является сам факт искажения результатов торгов. Соответственно, отмена торгов или признание их несостоявшимися не освобождает участников от ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий.

Спикер также привел постановление КХС ВС от 13 ноября 2023 года по делу № 910/102/25, в котором указано, что антиконкурентные согласованные действия могут быть доказаны совокупностью косвенных доказательств. К таким доказательствам, в частности, относятся использование общего IP-адреса, синхронность действий участников при подаче тендерных предложений, отсутствие реальной конкуренции во время аукциона и наличие связей между участниками.

Судья подчеркнул, что оценка доказательств должна осуществляться в их совокупности, поскольку отдельное доказательство не всегда позволяет установить согласованное поведение, тогда как их комплексный анализ позволяет сформировать полную картину.

В то же время Юрий Власов обратил внимание на вопросы, по которым судебная практика еще формируется. Речь идет, в частности, о принятии АМК Украины решений о незостановлении действия ранее принятых им решений на время их судебного обжалования, а также о пределах полномочий Комитета по запросу по собственной инициативе информации у субъектов хозяйствования вне рамок рассмотрения заявления о нарушении конкуренции и до начала рассмотрения дела.

