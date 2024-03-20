В Ровенской области суд обязал общину вернуть государству Беловское древнерусское городище

Это памятник археологии национального значения, которая находится под особой охраной государства, а земли под Городищем не подлежат передаче из государственной в коммунальную или другую форму собственности.

В Ровенской области суд обязал общину вернуть государству земельный участок историко-культурного назначения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет, в частности, о Беловском древнерусском городище на окраине одноименного села, которое своим ландшафтом и видами привлекает туристов со всей Украины. Это памятник археологии национального значения, который находится под особой охраной государства, а земли под Городищем не подлежат передаче из государственной в коммунальную или другую форму собственности.

Прокуратура установила, что, несмотря на законодательный запрет, на основании материалов инвентаризации, земельный участок площадью 1,8 га, который находится в пределах охранной зоны памятника, отнесен к землям сельскохозяйственного назначения и безосновательно передан из государственной в коммунальную собственность общины.

Чтобы не допустить уничтожения памятника археологии возделыванием земельного участка, Ровенская окружная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд поддержал позицию прокуратуры и в настоящее время Беловское городище возвращено в собственность государства.

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