Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: що відбувається

Якщо кандидат тривалий час не працює або не може пояснити, звідки у його рідних гроші на дорогий автомобіль, то шанси стати суддею суттєво зменшуються.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.

  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Рівненщині суд зобов'язав громаду повернути державі Білівське давньоруське городище

09:14, 20 березня 2024
Це пам’ятка археології національного значення, яка перебуває під особливою охороною держави, а землі під Городищем не підлягають передачі з державної до комунальної або іншої форми власності.
На Рівненщині суд зобов'язав громаду повернути державі Білівське давньоруське городище
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині суд зобов'язав громаду повернути державі земельну ділянку історико-культурного призначення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться, зокрема, про Білівське давньоруське городище на околиці однойменного села, яке своїм ландшафтом та краєвидами вабить туристів з усієї України. Це пам’ятка археології національного значення, яка перебуває під особливою охороною держави, а землі під Городищем не підлягають передачі з державної до комунальної або іншої форми власності.

Прокуратура встановила, що попри законодавчу заборону, на підставі матеріалів інвентаризації, земельну ділянку площею 1,8 га, яка знаходиться в межах охоронної зони пам’ятки, віднесено до земель сільськогосподарського призначення та безпідставно передано із державної у комунальну власність громади.

Щоб не допустити знищення пам’ятки археології обробітком земельної ділянки, Рівненська окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Суд підтримав позицію прокуратури і наразі Білівське городище повернуто у власність держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Віра Файчак
    Віра Файчак
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду