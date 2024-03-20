На Рівненщині суд зобов'язав громаду повернути державі Білівське давньоруське городище

Це пам’ятка археології національного значення, яка перебуває під особливою охороною держави, а землі під Городищем не підлягають передачі з державної до комунальної або іншої форми власності.

На Рівненщині суд зобов'язав громаду повернути державі земельну ділянку історико-культурного призначення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться, зокрема, про Білівське давньоруське городище на околиці однойменного села, яке своїм ландшафтом та краєвидами вабить туристів з усієї України. Це пам’ятка археології національного значення, яка перебуває під особливою охороною держави, а землі під Городищем не підлягають передачі з державної до комунальної або іншої форми власності.

Прокуратура встановила, що попри законодавчу заборону, на підставі матеріалів інвентаризації, земельну ділянку площею 1,8 га, яка знаходиться в межах охоронної зони пам’ятки, віднесено до земель сільськогосподарського призначення та безпідставно передано із державної у комунальну власність громади.

Щоб не допустити знищення пам’ятки археології обробітком земельної ділянки, Рівненська окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Суд підтримав позицію прокуратури і наразі Білівське городище повернуто у власність держави.

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