Женщина, которой отказали в назначении пенсии из-за недостаточного страхового стажа, просила взыскать материальный ущерб с Пенсионного фонда: чем все закончилось

Истица утверждала, что управление ПФУ нарушило ее права, поскольку из-за их действий не был зачислен весь ее страховой стаж, поэтому она не смогла получить справку о стаже и обратиться с ней с заявлением о назначении государственной социальной помощи.

С иском о взыскании материального ущерба в размере 21 976 гривен с Главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области в суд обратилась местная жительница.

По ее словам, в прошлом году управление отказалось назначать ей пенсию из-за недостаточного страхового стажа. На обращение ее представителя Пенсионный фонд ответил, что страховой стаж составляет 6 лет 2 месяца 8 дней. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Отказ в назначении пенсии по возрасту она обжаловала в Хмельницкий окружной административный суд. Во исполнение его решения в ПФ перечислили стаж и он составил 15 лет 2 месяца 14 дней. Однако и его оказалось маловато для назначения пенсии. Женщина обратилась в Управление социальной защиты населения Каменец-Подольской РГА с заявлением о назначении государственной социальной помощи, которую она начала получать с 1 декабря.

По ее мнению, в результате противоправного бездействия Пенсионного фонда, заключавшегося в незачислении всего стажа и невыдачи справки о страховом стаже, ей был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере государственной социальной помощи, которую она не получила с момента возникновения права на такую ​​помощь - 14.01.2023. По ее подсчетам, сумма материального ущерба в форме упущенной выгоды составляет 21 976 гривен, которую она просила взыскать с ГУ Пенсионного фонда в области.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области в удовлетворении отказал.

Считая такое решение незаконным, женщина обжаловала его в апелляционный суд. Настаивала, что областное управление Пенсионного фонда нарушило ее права, поскольку в результате его противоправных виновных действий ей не было засчитано весь страховой стаж, поэтому она не смогла получить справку о стаже и обратиться с ней в органы социальной защиты с заявлением о назначении государственной социальной помощи. Нарушение прав привело к причинению ей материального ущерба в форме упущенной выгоды за период с 14.01.2023 по 01.12.2023.

Коллегия судей ХАС считает, что доказательства, которые предоставила апеллянтка, не свидетельствуют о наличии виновных действий/бездействия ГУ ПФ Украины в причинении ей ущерба, их причинно-следственной связи, а также того, что только неправомерные действия/бездействие управления стали едиными и достаточной причиной, лишившей ее возможности получить прибыль.

«Вместе с тем, заявленный к взысканию размер упущенной выгоды в сумме 21976 грн не подтвержден никакими документами, свидетельствующими о конкретном размере прибыли, которая могла бы и должна была получить истица. Лишь наличие теоретического обоснования возможности получения прибыли еще не является основанием для его взыскания», – отметил апелляционный суд.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/5385/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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