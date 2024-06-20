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В Польше перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших есть дети

13:59, 20 июня 2024
На Люблинщине съехал в кювет и перевернулся автобус с 58 украинцами, пострадали 14 человек.
В Польше перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших есть дети
Источник фото: Policja Lubelska
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В четверг утром, 20 июня, на национальной дороге № 17 в Закреце, Люблинское воеводство, Польша, произошла авария с участием автобуса с гражданами Украины. Как сообщает RMF FM, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок.

В результате ДТП пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Всего в автобусе находилось 58 пассажиров. По информации полиции, это был польский автобус, который направлялся из Киева в Варшаву.

13 пострадавших доставлены в больницы в Красниставе, Замостье, Свиднике и Люблине.

Участок национальной дороги между Пясками и Красниставом перекрыли, а в 9:00 полиция ввела посменное движение. По предварительным данным, автобус врезался в водопропускную трубу, что и привело к его опрокидыванию. Водитель автобуса был трезв.

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