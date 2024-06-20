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У Польщі перевернувся автобус з українцями: серед постраждалих є діти

13:59, 20 червня 2024
На Люблінщині з'їхав у кювет та перевернувся автобус з 58 українцями, постраждали 14 осіб.
У Польщі перевернувся автобус з українцями: серед постраждалих є діти
Джерело фото: Policja Lubelska
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У четвер вранці, 20 червня, на національній дорозі № 17 у Закреці, Люблінське воєводство, Польща, сталася аварія за участю автобуса з громадянами України. Як повідомляє RMF FM, транспортний засіб з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

Внаслідок ДТП постраждали 14 осіб, серед яких двоє дітей. Загалом в автобусі перебувало 58 пасажирів. За інформацією поліції, це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави.

13 постраждалих доставлено до лікарень у Красниставі, Замості, Свідніку та Любліні.

Ділянку національної дороги між Пясками та Красниставом перекрили, а о 9:00 поліція запровадила позмінний рух. За попередніми даними, автобус врізався у водопропускну трубу, що і призвело до його перекидання. Водій автобуса був тверезий.

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