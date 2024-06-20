Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Жінка, якій відмовили у призначенні пенсії через недостатній страховий стаж, просила стягнути матеріальну шкоду з Пенсійного фонду: чим все закінчилося

15:10, 20 червня 2024
Позивачка стверджувала, що управління ПФУ порушило її права, оскільки через їхні дії не було зараховано весь її страховий стаж, тому вона не змогла отримати довідку про стаж та звернутися з нею із заявою про призначення державної соціальної допомоги.
Жінка, якій відмовили у призначенні пенсії через недостатній страховий стаж, просила стягнути матеріальну шкоду з Пенсійного фонду: чим все закінчилося
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З позовом про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 21 976 гривень з Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області до суду звернулася місцева жителька.

За її словами, минулого року управління відмовилося призначати їй пенсію через недостатній страховий стаж. На звернення її представника Пенсійний фонд відповів, що її страховий стаж становить 6 років 2 місяці 8 днів. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Відмову у призначенні пенсії за віком вона оскаржила до Хмельницького окружного адміністративного суду. На виконання його рішення у ПФ перерахували стаж і він склав 15 років 2 місяці 14 днів. Проте і його виявилося замало для призначення пенсії. Тож жінка звернулася до Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА із заявою про призначення державної соціальної допомоги, яку вона почала отримувати з 1 грудня.

На її думку, унаслідок протиправної бездіяльності Пенсійного фонду, яка полягала у незарахуванні всього стажу та невидачі довідки про страховий стаж, їй було завдано шкоди у вигляді упущеної вигоди в розмірі державної соціальної допомоги, яку вона не отримала з моменту виникнення права на таку допомогу – 14.01.2023. За її підрахунками, сума матеріальної шкоди у формі упущеної вигоди становить 21 976 гривень, яку вона просила стягнути з ГУ Пенсійного фонду в області.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив.

Уважаючи таке рішення незаконним, жінка оскаржила його до апеляційного суду. Наполягала, що обласне управління Пенсійного фонду порушило її права, оскільки внаслідок його протиправних винних дій їй не було зараховано всього страхового стажу, тому вона не змогла отримати довідку про стаж та звернутися з нею до органів соціального захисту із заявою про призначення державної соціальної допомоги. Порушення прав призвело до заподіяння їй матеріальної шкоди у формі упущеної вигоди за період з 14.01.2023 по 01.12.2023.

Колегія суддів ХАС уважає, що докази, які надала апелянтка, не свідчать про наявність винних дій/бездіяльності ГУ ПФ України у завданні їй збитків, їх причинно-наслідкового зв`язку, а також того, що тільки неправомірні дії/бездіяльність управління стали єдиною та достатньою причиною, яка позбавила її можливості отримати прибуток.

«Разом з тим, заявлений до стягнення розмір упущеної вигоди в сумі 21976 грн не підтверджений жодними документами, що свідчили б про конкретний розмір прибутку, який могла б і повинна була отримати позивачка. Сама лише наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання прибутку ще не є підставою для його стягнення», – зазначив апеляційний суд.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/5385/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава заборгувала українцям 140 млрд грн у пенсійних справах, що змушує ставити питання про підвищення податків – Галина Третьякова

Україна не виконала судових рішень у справах проти Пенсійного фонду на 140 мільярдів грн – Галина Третьякова вважає, що настав час піднімати питання щодо реальності соціальних зобов’язань держави перед громадянами.

Роботодавцям, які цькують працівників, слід приготуватися до перевірок і штрафів до 3400 грн – Рада схвалила законопроект

З закону виключать заборону на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.

Скільки грошей Україна отримає від ЄС за набрання чинності законом про БЕБ

Відтепер закони про реформи в Україні чітко прив’язані до сум, які виділятиме або не виділятиме ЄС за їх прийняття, а за використанням коштів слідкуватимуть ревізори від ЄС.

ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

До складання іспиту допущено 161 кандидата.

Використання Міноборони інформаційних систем США не потребуватиме додаткових процедур підтвердження відповідності в Україні – Кабмін

Кабмін встановив, що для використання Міністерством оборони інформаційних чи електронних комунікаційних систем США не потребує додаткових процедур із підтвердження відповідності, які діють для інших систем.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду