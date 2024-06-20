Жінка, якій відмовили у призначенні пенсії через недостатній страховий стаж, просила стягнути матеріальну шкоду з Пенсійного фонду: чим все закінчилося

Позивачка стверджувала, що управління ПФУ порушило її права, оскільки через їхні дії не було зараховано весь її страховий стаж, тому вона не змогла отримати довідку про стаж та звернутися з нею із заявою про призначення державної соціальної допомоги.

З позовом про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 21 976 гривень з Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області до суду звернулася місцева жителька.

За її словами, минулого року управління відмовилося призначати їй пенсію через недостатній страховий стаж. На звернення її представника Пенсійний фонд відповів, що її страховий стаж становить 6 років 2 місяці 8 днів. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Відмову у призначенні пенсії за віком вона оскаржила до Хмельницького окружного адміністративного суду. На виконання його рішення у ПФ перерахували стаж і він склав 15 років 2 місяці 14 днів. Проте і його виявилося замало для призначення пенсії. Тож жінка звернулася до Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА із заявою про призначення державної соціальної допомоги, яку вона почала отримувати з 1 грудня.

На її думку, унаслідок протиправної бездіяльності Пенсійного фонду, яка полягала у незарахуванні всього стажу та невидачі довідки про страховий стаж, їй було завдано шкоди у вигляді упущеної вигоди в розмірі державної соціальної допомоги, яку вона не отримала з моменту виникнення права на таку допомогу – 14.01.2023. За її підрахунками, сума матеріальної шкоди у формі упущеної вигоди становить 21 976 гривень, яку вона просила стягнути з ГУ Пенсійного фонду в області.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив.

Уважаючи таке рішення незаконним, жінка оскаржила його до апеляційного суду. Наполягала, що обласне управління Пенсійного фонду порушило її права, оскільки внаслідок його протиправних винних дій їй не було зараховано всього страхового стажу, тому вона не змогла отримати довідку про стаж та звернутися з нею до органів соціального захисту із заявою про призначення державної соціальної допомоги. Порушення прав призвело до заподіяння їй матеріальної шкоди у формі упущеної вигоди за період з 14.01.2023 по 01.12.2023.

Колегія суддів ХАС уважає, що докази, які надала апелянтка, не свідчать про наявність винних дій/бездіяльності ГУ ПФ України у завданні їй збитків, їх причинно-наслідкового зв`язку, а також того, що тільки неправомірні дії/бездіяльність управління стали єдиною та достатньою причиною, яка позбавила її можливості отримати прибуток.

«Разом з тим, заявлений до стягнення розмір упущеної вигоди в сумі 21976 грн не підтверджений жодними документами, що свідчили б про конкретний розмір прибутку, який могла б і повинна була отримати позивачка. Сама лише наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання прибутку ще не є підставою для його стягнення», – зазначив апеляційний суд.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/5385/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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