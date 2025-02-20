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Суд подтвердил правомерность остановки контролирующим органом расходных операций налогоплательщика

07:54, 20 февраля 2025
Суд установил, что апеллянт не предоставил доказательств и законодательного обоснования относительно технической невозможности доступа проверяющих к равномерам-счетчикам для снятия фактических остатков горючего на АЗС.
Суд подтвердил правомерность остановки контролирующим органом расходных операций налогоплательщика
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Налоговая служба в Одесской области информирует, что Пятый апелляционный административный суд оставил жалобу общества без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, которым удовлетворено заявление налогового органа об остановке расходных операций плательщика – оставил без изменений. 

Головним управлінням ДПС в Одеській області видано наказ про проведення фактичної перевірки ТОВ з метою здійснення контролю дотримання вимог діючого законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, ведення обліку товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, наявності ліцензій, свідоцтв, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Посадовими особами ДПС здійснено вихід за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ  з метою проведення фактичної перевірки.

Під час обстеження території АЗС перевіряючими було встановлено необхідність отримання доступу до резервуарів та рівномірів-лічильників для звірки їх серійних номерів, а також провести заміри залишків ємностей.

У свою чергу, посадовою особою платника було повідомлено про неможливість надання такого доступу, з огляду на те, що вони знаходяться в захисній колбі та без її демонтажу неможливо надати доступ.

У зв’язку з незабезпеченням ТОВ фахівцям контролюючого органу доступу до обладнання, а саме: до рівномірів-лічильників для зняття фактичних залишків пального, останніми складено відповідний акт.

Уважаючи, що незабезпечення платником перевіряючим доступу до рівномірів-лічильників для зняття фактичних залишків пального є підставою для застосування передбачених п.п.20.1.31 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу (далі – ПКУ або Кодекс) наслідків, ДПС в Одеській області в порядку приписів ст.283 КАС України звернулось до окружного адміністративного суду із заявою про зупинення видаткових операцій платника податків.

Згідно із п.п.20.1.13 п.20.1 ст.20 ПКУ контролюючі органи, мають право доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

Підпунктами 16.1.9, 16.1.13 пункту 16.1 статті 16 ПКУ визначено, що платник податків зобов'язаний:

- не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;

- допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.п.20.1.31 п.20.1 ст.20 ПКУ  контролюючі органи, мають право звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках/електронних гаманцях такого платника податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків, погашення податкового боргу), у тому числі при недопущенні посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій та приміщень.

Системний аналіз вищенаведених законодавчих приписів свідчить про те, що у разі недопущення суб’єктом господарювання посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій, що використовуються для одержання доходів, контролюючий орган вправі звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках/електронних гаманцях платника податків.

З огляду на вказане, суд апеляційної інстанції, вважає правильним висновок окружного адміністративного суду щодо задоволення заяви ДПС в Одеській області, поданої в порядку приписів ст.283 КАС України, та зупинення видаткових операцій платника податків.

При цьому, колегія суддів відхилила доводи скаржника стосовно того, що ТОВ забезпечено перевіряючим доступ до усіх територій та приміщень, т.я. забезпечення доступу перевіряючим до територій та приміщень не свідчить про виконання такого обов’язку відносно ємностей для пального на АЗС розташованій за адресою1, рівноміри-лічильників у яких власне і є об’єктами перевірки.

Апеляційний суд також уважає безпідставним довід скаржника стосовно технічної неможливості надання перевіряючим доступу до рівномірів-лічильників для зняття фактичних залишків пального в ємностях на АЗС, з огляду на те, що вони знаходяться в захисній колбі, оскільки вказане жодним чином не нівелює обов’язку ТОВ виконати законну вимогу фахівців податкового органу.

В контексті означеного суд зауважив, що в апеляційній скарзі платником наведено лише власні міркування з приводу технічної неможливості надання перевіряючим доступу до рівномірів-лічильників для зняття фактичних залишків пального в ємностях на АЗС без жодного законодавчого обґрунтування та належних доказів на підтвердження такої обставини (справа № 420/37049/24). 

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суд налоговая судебная практика

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