КАС ВС высказался по поводу уважительности причин несвоевременной уплаты воинской частью судебного сбора за подачу апелляционной жалобы

В рассматриваемом деле КАС ВС отметил, что апелляционная жалоба, не отвечающая требованиям статьи 296 КАС Украины, оставили без движения, предоставив жалобщику срок до 10 дней для устранения недостатков.

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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию КАС ВАС по поводу уважительности причин несвоевременной уплаты воинской частью судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Так, КАС ВС в постановлении от 18.02.2025 года по делу №560/16696/23 указал, что апелляционная жалоба, содержание и форма которой не отвечают требованиям, установленным статьей 296 КАС Украины, остается без движения с предоставлением жалобщику срока для устранения ее недостатков, продолжительность которого устанавливается судом, но не может превышать десяти дней.

В исключительных случаях установленный судом срок для устранения недостатков может быть им продлен по собственной инициативе или по заявлению участника дела.

Материалами данного дела подтверждено, что ответчик в пределах пятидневного срока со дня вручения определения суда об оставлении апелляционной жалобы без движения подал в суд апелляционной инстанции ходатайство о продлении процессуального срока, установленного судом для устранения недостатков, то есть соблюдал требования, установленные статьей 121 КАСУ. В частности, ответчик в ходатайстве отметил, что денежные средства для оплаты судебного сбора на момент подачи ходатайства отсутствуют.

В то же время указал, что воинской частью для оплаты судебного сбора были заказаны средства из Государственного бюджета Украины, в подтверждение чего приобщили расчет и дополнительную заявку-расчет с приложением 2.

КАС ВС обратил внимание, что оценивая обстоятельства по продлению процессуального срока, суд должен исходить из оценки и анализа всех приведенных в ходатайстве доводов, а также из того, имел ли заявитель возможность своевременно выполнить свой долг, в данном случае по уплате судебного сбора.

Так, военная часть входит в структуру Вооруженных Сил Украины и в условиях военного положения в Украине задействована в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, которые продолжает выполнять до сих пор.

Ответчик продемонстрировал суду добросовестное поведение о направлении заявки (в пределах срока на устранение недостатков апелляционной жалобы) к начальнику обеспечительного финансового органа о предоставлении бюджетных ассигнований для уплаты судебного сбора за подачу апелляционной жалобы по этому делу, что является надлежащим подтверждением намерения исполнить обязанность.

Таким образом, невозможность своевременной уплаты судебного сбора обусловлена ​​существованием объективных причин (направлением средств на обеспечение выполнения боевых распоряжений и задач по оплате командировок военнослужащих, отбывающих в зону проведения боевых действий), что делали невозможным исполнение апеллянтом своего процессуального долга в срок, установленный судом.

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