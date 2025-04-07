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КАС ВС высказался по поводу уважительности причин несвоевременной уплаты воинской частью судебного сбора за подачу апелляционной жалобы

20:57, 7 апреля 2025
В рассматриваемом деле КАС ВС отметил, что апелляционная жалоба, не отвечающая требованиям статьи 296 КАС Украины, оставили без движения, предоставив жалобщику срок до 10 дней для устранения недостатков.
КАС ВС высказался по поводу уважительности причин несвоевременной уплаты воинской частью судебного сбора за подачу апелляционной жалобы
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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию КАС ВАС по поводу уважительности причин несвоевременной уплаты воинской частью судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Так, КАС ВС в постановлении от 18.02.2025 года по делу №560/16696/23 указал, что апелляционная жалоба, содержание и форма которой не отвечают требованиям, установленным статьей 296 КАС Украины, остается без движения с предоставлением жалобщику срока для устранения ее недостатков, продолжительность которого устанавливается судом, но не может превышать десяти дней.

В исключительных случаях установленный судом срок для устранения недостатков может быть им продлен по собственной инициативе или по заявлению участника дела.

Материалами данного дела подтверждено, что ответчик в пределах пятидневного срока со дня вручения определения суда об оставлении апелляционной жалобы без движения подал в суд апелляционной инстанции ходатайство о продлении процессуального срока, установленного судом для устранения недостатков, то есть соблюдал требования, установленные статьей 121 КАСУ. В частности, ответчик в ходатайстве отметил, что денежные средства для оплаты судебного сбора на момент подачи ходатайства отсутствуют.

В то же время указал, что воинской частью для оплаты судебного сбора были заказаны средства из Государственного бюджета Украины, в подтверждение чего приобщили расчет и дополнительную заявку-расчет с приложением 2.

КАС ВС обратил внимание, что оценивая обстоятельства по продлению процессуального срока, суд должен исходить из оценки и анализа всех приведенных в ходатайстве доводов, а также из того, имел ли заявитель возможность своевременно выполнить свой долг, в данном случае по уплате судебного сбора.

Так, военная часть входит в структуру Вооруженных Сил Украины и в условиях военного положения в Украине задействована в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, которые продолжает выполнять до сих пор.

Ответчик продемонстрировал суду добросовестное поведение о направлении заявки (в пределах срока на устранение недостатков апелляционной жалобы) к начальнику обеспечительного финансового органа о предоставлении бюджетных ассигнований для уплаты судебного сбора за подачу апелляционной жалобы по этому делу, что является надлежащим подтверждением намерения исполнить обязанность.

Таким образом, невозможность своевременной уплаты судебного сбора обусловлена ​​существованием объективных причин (направлением средств на обеспечение выполнения боевых распоряжений и задач по оплате командировок военнослужащих, отбывающих в зону проведения боевых действий), что делали невозможным исполнение апеллянтом своего процессуального долга в срок, установленный судом.

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