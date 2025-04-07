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КАС ВС висловився щодо поважності причин несвоєчасної сплати військовою частиною судового збору за подання апеляційної скарги

20:57, 7 квітня 2025
У справі, що розглядалася, КАС ВС зазначив, що апеляційну скаргу, яка не відповідає вимогам статті 296 КАС України, залишено без руху, надавши скаржнику строк до 10 днів для усунення недоліків.
КАС ВС висловився щодо поважності причин несвоєчасної сплати військовою частиною судового збору за подання апеляційної скарги
Фото: Телеграф
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П'ятий апеляційний адміністративний суд оприлюднив позицію КАС ВАС стосовно поважності причин несвоєчасної сплати військовою частиною судового збору за подання апеляційної скарги.

Так, КАС ВС в постанові від 18.02.2025 року по справі №560/16696/23 вказав, що апеляційна скарга, зміст та форма якої не відповідають вимогам, установленим статтею 296 КАС України, залишається без руху з наданням скаржнику строку для усунення її недоліків, тривалість якого установлюється судом, але не може перевищувати десяти днів. У виняткових випадках установлений судом строк для усунення недоліків може бути ним продовжений з власної ініціативи або за заявою учасника справи.

Матеріалами даної справи підтверджено, що відповідач у межах п'ятиденного строку з дня вручення ухвали суду про залишення апеляційної скарги без руху подав до суду апеляційної інстанції клопотання про продовження процесуального строку, установленого судом для усунення недоліків, тобто дотримався вимог, установлених статтею 121 КАС України. Зокрема, відповідач у клопотанні зазначив, що грошові кошти на оплату судового збору на момент подання клопотання відсутні.

Водночас, вказав, що військовою частиною для оплати судового збору було замовлено кошти з Державного бюджету України, в підтвердження чого долучили розрахунок та додаткову заявку-розрахунок з додатком 2.

КАС ВС звернув увагу, що оцінюючи обставини щодо продовження процесуального строку, суд повинен виходити з оцінки та аналізу усіх наведених у клопотанні доводів, а також з того, чи мав заявник можливість своєчасно виконати свій обов`язок, у даному випадку щодо сплати судового збору.

Так, військова частина входить до структури Збройних Сил України і в умовах воєнного стану в України задіяна до здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, які продовжує виконувати дотепер.

Відповідач продемонстрував суду добросовісну поведінку щодо направлення заявки (у межах строку на усунення недоліків апеляційної скарги) до начальника забезпечувального фінансового органу про надання бюджетних асигнувань для сплати судового збору за подання апеляційної скарги у цій справі, що є належним підтвердженням наміру виконати обов`язок щодо сплати судового збору.

Таким чином, неможливість своєчасної сплати судового збору зумовлена існуванням об'єктивних причин (спрямуванням коштів на забезпечення виконання бойових розпоряджень та завдань з оплати відряджень військовослужбовців, які відбувають в зону проведення бойових дій), що унеможливлювали виконання апелянтом свого процесуального обов'язку у строк, установлений судом.

З повним текстом постанови КАС ВС №560/16696/23 від 18.02.2025 року можливо ознайомитись за посиланням.

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