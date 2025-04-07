Деякі українці можуть отримати виплату у розмірі 10 пенсій — хто саме та при яких умовах

Пенсійний фонд у Тернопільський області пояснює, хто може отримати грошову допомогу при виході на пенсію у розмірі 10 пенсій.
Право на виплату, яка не підлягає оподаткуванню у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення визначено пунктом 71 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Грошова допомога надається за таких умов:
Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права на виплату грошової допомоги.
Умови обчислення страхового стажу, що дає право на призначення такої грошової допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1191 «Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати».
До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються в календарному обчисленні періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, що передбачені, зокрема, постановою Кабінету Міністрів від 4 листопада 1993 року №909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».
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