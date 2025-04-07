Деякі українці можуть отримати виплату у розмірі 10 пенсій — хто саме та при яких умовах

В Україні деякі пенсіонери можуть отримати одноразову допомогу, розмір якої дорівнює десяти місячним пенсійним виплатам.

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Пенсійний фонд у Тернопільський області пояснює, хто може отримати грошову допомогу при виході на пенсію у розмірі 10 пенсій.

Освітяни та медики, які не скористалися правом на дострокову пенсію за вислугу років, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій, але за декількох умов.