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Деякі українці можуть отримати виплату у розмірі 10 пенсій — хто саме та при яких умовах

20:03, 7 квітня 2025
В Україні деякі пенсіонери можуть отримати одноразову допомогу, розмір якої дорівнює десяти місячним пенсійним виплатам.
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Пенсійний фонд у Тернопільський області пояснює, хто може отримати грошову допомогу при виході на пенсію у розмірі 10 пенсій.

Освітяни та медики, які не скористалися правом на дострокову пенсію за вислугу років, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій, але за декількох умов.

Право на виплату, яка не підлягає оподаткуванню у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення визначено пунктом 71 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Грошова допомога надається за таких умов:

  • пенсія за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» призначається, починаючи з 1 жовтня 2011 року;
  • якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту «е» статті55 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
  • страховий стаж на таких посадах становить для жінок – 30 років, чоловіків – 35 років;
  • якщо до цього не одержували будь-якої пенсії.

Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права на виплату грошової допомоги.

Умови обчислення страхового стажу, що дає право на призначення такої грошової допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1191 «Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати».

До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються в календарному обчисленні періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, що передбачені, зокрема, постановою Кабінету Міністрів від 4 листопада 1993 року №909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».

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