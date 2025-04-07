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Стан 230 озер, 12 річок – в «Київ Цифровий» стартувало опитування про міські водойми

19:45, 7 квітня 2025
У «Києві Цифровому» запустили опитування щодо покращення стану водойм столиці.
Стан 230 озер, 12 річок – в «Київ Цифровий» стартувало опитування про міські водойми
Фото: КП Плесо
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У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування, в якому киян просять висловити свою думку щодо проблем та пріоритетів у догляді за міськими водоймами.

Як зазначається в оголошенні, Київ — одне з найбільш водних міст Європи: на території столиці розташовано близько 230 озер, понад 12 річок, а також понад 50 заток і проток. Збереження цих водойм та покращення якості води — завдання, до якого міська влада хоче залучити самих мешканців.

Ініціаторами опитування є Всесвітній фонд природи WWF-Україна, Департамент захисту довкілля КМДА та комунальне підприємство «Плесо». На основі зібраної інформації планується розробити рішення для покращення екологічного стану водойм, а також створити інтерактивну мапу, яка відображатиме їхній стан.

Киян запрошують поділитися своїм досвідом: як часто вони відпочивають біля річок та озер, як оцінюють їхній стан, які проблеми помічають і що, на їхню думку, потребує першочергової уваги.

Опитування триватиме до 20 квітня 2025 року. Участь у ньому можна взяти безпосередньо в застосунку «Київ Цифровий».

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Київ

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