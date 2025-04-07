Состояние 230 озер, 12 рек – в «Киев Цифровой» стартовал опрос о городских водоемах

В «Киеве Цифровом» запустили опрос по улучшению состояния водоемов столицы.

Фото: КП Плесо

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Киев Цифровой» стартовал опрос, в котором киевлян просят высказать свое мнение относительно проблем и приоритетов в уходе за городскими водоемами.

Как отмечается в объявлении, Киев - один из самых водных городов Европы: на территории столицы расположено около 230 озер, более 12 рек, а также более 50 заливов и проток. Сохранение этих водоемов и улучшение качества воды - задача, к которой городские власти хотят привлечь самих жителей.

Инициаторами опроса являются Всемирный фонд природы WWF-Украина, Департамент защиты окружающей среды КГГА и коммунальное предприятие «Плесо». На основе собранной информации планируется разработать решение для улучшения экологического состояния водоемов, а также создать интерактивную карту, которая будет отображать их состояние.

Киевлян приглашают поделиться своим опытом: как часто они отдыхают возле рек и озер, как оценивают их состояние, какие проблемы замечают и что, по их мнению, требует первоочередного внимания.

Опрос продлится до 20 апреля 2025 года. Участие в нем можно принять непосредственно в приложении «Киев Цифровой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.