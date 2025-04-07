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Некоторые украинцы могут получить выплату в размере 10 пенсий — кто именно и при каких условиях

20:03, 7 апреля 2025
В Украине некоторые пенсионеры могут получить единовременную помощь, размер которой равен десяти месячным пенсионным выплатам.
Некоторые украинцы могут получить выплату в размере 10 пенсий — кто именно и при каких условиях
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Пенсионный фонд в Тернопольской области объясняет, кто может получить пособие при выходе на пенсию в размере 10 пенсий.

Педагоги и медики, которые не воспользовались правом на досрочную пенсию за выслугу лет, могут получить единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий, но при нескольких условиях.

Право на выплату, не подлежащую налогообложению в размере десяти месячных пенсий по состоянию на день ее назначения, определено пунктом 71 раздела XV «Заключительные положения» Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Денежная помощь предоставляется в следующих условиях:

  • пенсия по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» назначается начиная с 1 октября 2011 года;
  • если на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 указанного Закона, лицо работало в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом «е» статьи 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»;
  • страховой стаж в таких должностях составляет для женщин – 30 лет, мужчин – 35 лет;
  • если до этого не получали какой-либо пенсии.

Отсутствие хотя бы одного из этих условий не дает права на выплату денежной помощи.

Условия исчисления страхового стажа, дающего право на назначение такой денежной помощи, определены постановлением Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2011 года №1191 «Об утверждении Порядка исчисления страхового стажа, дающего право на назначение денежной помощи и его выплаты».

В страховой стаж, определяющий право на выплату денежной помощи, зачисляются в календарном исчислении периоды работы в учреждениях и учреждениях государственной и коммунальной формы собственности на должностях, которые предусмотрены, в частности, постановлением Кабинета Министров от 4 ноября 1993 года №909 «О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и прав на социальное обеспечение и должностей, работа на которых.

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