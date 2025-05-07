Общество проиграло суд налоговой из-за отсутствия доказательств обоснования своих исковых требований — детали дела

Апелляция не помогла обществу отменить налоговые уведомления-решения более чем на полмиллиона гривен.

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Налоговая служба в Одесской области сообщает, что апелляционный суд по делу № 420/37141/24 оставил жалобу общества без удовлетворения, а определение Одесского окружного административного суда — без изменений. Таким образом, апелляция не помогла обществу отменить налоговые уведомления-решения на сумму 623 тысячи гривен.

В декабре 2024 года общество обратилось в Одесский окружной административный суд с административным иском к Главному управлению ГНС в Одесской области об отмене налоговых уведомлений-решений от 27 мая 2024 года.

Контролирующий орган в установленные процессуальные сроки предоставил суду отзыв на иск и документы, подтверждающие выявленные нарушения.

Как следует из материалов дела, при подаче иска в суд общество не предоставило ни одного доказательства в обоснование своих исковых требований, в связи с чем определением от 09.12.2024 года суд оставил исковое заявление без движения и предоставил истцу срок для устранения недостатков (к иску не было приложено ни одного доказательства, подтверждающего обстоятельства, на которых основаны исковые требования; были приложены только копии оспариваемых налоговых уведомлений-решений и доказательства их направления в налоговый орган).

Истец не выполнил требований указанного определения в части предоставления доказательств, что стало основанием для возврата искового заявления определением от 18.12.2024 года.

Постановлением Пятого апелляционного административного суда от 27.01.2025 года было отменено определение суда первой инстанции от 18.12.2024 года и дело направлено на продолжение рассмотрения.

Определением Одесского окружного административного суда от 17.02.2025 года иск был принят к рассмотрению и открыто производство по делу; у истца были истребованы заверенные копии доказательств, на которые имеется ссылка в административном иске.

Общество проигнорировало требования указанного определения, не предоставило запрашиваемые судом доказательства, а также не уведомило суд о невозможности их предоставления с соответствующим обоснованием.

Указанное стало основанием для вынесения судом 21.03.2025 года обжалуемого определения об оставлении искового заявления без рассмотрения на основании ч.9 ст.80, п.9 ч.1 ст.240 КАС Украины.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для оставления искового заявления общества без рассмотрения по следующим причинам.

Согласно ч.1, ч.2 ст.94 КАС Украины письменными доказательствами являются документы (за исключением электронных), содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора. Письменные доказательства подаются в оригинале или должным образом заверенной копии, если иное не предусмотрено этим Кодексом. Если для разрешения спора имеет значение только часть документа, подаётся заверенная выписка из него.

Под доказательной информацией понимаются любые сведения, на основе которых суд в порядке, установленном КАС Украины, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также других обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения административного дела.

Стороны судебного процесса, в частности истец, обязаны активно участвовать в сборе доказательной информации с целью подтверждения обоснованности своей позиции перед судом, поскольку обязанность истца доказывать обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих требований, является ключевым аспектом принципа состязательности и равенства в судебном процессе.

Истец не может строить свою позицию на предположении, что она считается доказанной, пока другая сторона не предоставит опровержение (концепция негативного доказательства), поскольку такой подход нивелирует саму суть принципа состязательности.

При этом отсутствие доказательств у стороны истца, на которых основаны исковые требования, делает невозможным установление всех обстоятельств по делу.

Обществом ни при обращении в суд с иском, ни в ответ на требование определения от 17.02.2025 года не были предоставлены доказательства, которыми обоснованы утверждения о незаконности налоговых уведомлений-решений Главного управления ГНС в Одесской области.

Кроме того, истец не уведомил суд о невозможности предоставления соответствующих доказательств или о невозможности сделать это в установленный срок, как того требуют положения статьи 80 КАС Украины.

Обстоятельства, которые мешали ему выполнить требования определения от 17.02.2025 года, общество не указало и в поданной им апелляционной жалобе.

Коллегия судей обратила внимание, что у общества была возможность предоставить доказательства, которыми оно обосновывает свои требования, как минимум трижды: при подаче искового заявления, при выполнении требований определений от 18.12.2024 года об оставлении иска без движения и от 17.02.2025 года об истребовании доказательств.

Каждый, кто обращается в суд за защитой своего права, в соответствии с принципами верховенства права, равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, гласности и открытости судебного процесса, состязательности сторон, диспозитивности и официального выяснения всех обстоятельств по делу, должен быть активным участником судебного разбирательства.

Однако с момента обращения общества в суд прошло более четырёх месяцев, но истец ограничился только предоставлением копий спорных налоговых уведомлений-решений, что свидетельствует о пассивном поведении стороны по делу.

Поскольку суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела, апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение суда — без изменений.

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