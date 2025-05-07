Товариство програло суд податковій через відсутність доказів обґрунтування своїх позовних вимог — деталі справи

Апеляція не допомогла товариству скасувати податкові повідомлення-рішення на понад пів мільйона гривень.

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Податкова служба в Одеській області повідомляє, що суд апеляційної інстанції у справі № 420/37141/24 скаргу товариства залишив без задоволення, а ухвалу Одеського окружного адміністративного суду залишив без змін. Таким чином, апеляція не допомогла товариству скасувати податкові повідомлення-рішення на суму 623 тисячі гривень.

В грудні 2024 року товариство звернулося до Одеського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління ДПС в Одеській області про скасування податкових повідомлень-рішень від 27 травня 2024.

Контролюючим органом з дотриманням процесуальних строків надано суду відзив на позов та документи, що підтверджують встановлені порушення.

Як вбачається з матеріалів справи, при зверненні з позовом до суду товариство не надало жодного доказу в обґрунтування своїх позовних вимог, у зв’язку з чим ухвалою від 09.12.2024 судом залишено позовну заяву без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків (до позову не додано жодного доказу, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, натомість додано лише копії оскаржуваних податкових повідомлень-рішень та докази їх направлення з позовом до податкового органу).

Позивачем не виконано вимог вказаної ухвали в частині надання доказів, що стало підставою для повернення ухвалою від 18.12.2024 позовної заяви.

Постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 27.01.2025 скасовано ухвалу суду першої інстанції від 18.12.2024 та направлено справу на продовження розгляду.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 17.02.2025 позов прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; витребувано в позивача засвідчені копії доказів, на які є посилання у адміністративному позові.

Товариство проігнорувало вимоги вказаної ухвали, витребовуваних судом доказів не надало, як і не повідомило суд про неможливість надання таких доказів з відповідним обґрунтуванням.

Зазначене стало підставою для постановлення судом 21.03.2025 оскаржуваної ухвали про залишення позовної заяви без розгляду на підставі ч.9 ст.80, п.9 ч.1 ст.240 КАС України.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про наявність підстав для залишення позовної заяви товариства без розгляду з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.94 КАС України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Під доказовою інформацією розуміють будь-які відомості, на основі яких суд у порядку, встановленому КАС України, встановлює наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню, а також інших обставин, які мають значення для вирішення адміністративної справи.

Сторони судового процесу, зокрема позивач, повинні брати активну участь у збиранні доказової інформації з метою підтвердження обґрунтованості своєї позиції перед судом, оскільки обов`язок позивача доводити обставини, на які він посилається на обґрунтування своїх доводів, є ключовим аспектом принципу змагальності та рівності в судовому процесі.

Позивач не може будувати власну позицію на тому, що вона є доведеною, допоки інша сторона не надасть доказів на її спростування (концепція негативного доказу), оскільки такий підхід нівелює саму сутність принципу змагальності.

При цьому, відсутність доказів сторони позивача, на яких ґрунтуються позовні вимоги, унеможливлює з`ясування всіх обставин у справі.

Товариством ані при зверненні до суду з позовом, ані на вимогу ухвали від 17.02.2025 не надано доказів, якими обґрунтовані твердження про незаконність податкових повідомлень-рішень Головного управління ДПС в Одеській області.

До того ж, позивач не повідомив суд про неможливість подання відповідних доказів або про неможливість подати такі докази у встановлений строк, як того вимагають положення статті 80 КАС України.

Про наявність обставин, які перешкоджали йому виконати вимоги ухвали від 17.02.2025 товариство не зазначило і в поданій ним апеляційній скарзі.

Колегія суддів звернула увагу, що товариство мало можливість надати докази, якими воно обґрунтовує свої вимоги, як мінімум тричі: при поданні позовної заяви, на виконання вимог ухвал від 18.12.2024 про залишення позовної заяви без руху та від 17.02.2025 про витребування доказів.

Кожен, хто звертається до суду за захистом свого права, відповідно до принципів верховенства права, рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з`ясування всіх обставин у справі, має бути активним учасником судового провадження,

Однак, з моменту звернення товариства до суду пройшло більше чотирьох місяців, проте позивач обмежився наданням лише копій спірних податкових повідомлень-рішень, що свідчить про пасивну поведінку сторони у справі.

Оскільки судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду - без змін.

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