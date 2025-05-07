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Дональд Трамп планує перейменувати Перську затоку на Арабську чи Аравійську, — AP

12:20, 7 травня 2025
Президент США планує оголосити про перейменування Перської затоки під час візиту на Близький Схід.
Дональд Трамп планує перейменувати Перську затоку на Арабську чи Аравійську, — AP
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Президент США Дональд Трамп планує під час поїздки до Саудівської Аравії наступного тижня оголосити, що США офіційно використовуватимуть назву Арабська чи Аравійська замість звичної Перської затоки. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на джерела.

Вказується, що арабські країни давно наполягають на зміні географічної назви водойми біля південного узбережжя Ірану.

Офіційно у США наразі не прокоментували цю інформацію.

«Трамп може змінити назву в офіційних цілях США, але він не може диктувати, як його називатиме решта світу», - зазначають журналісти.

Про свої плани президент Трамп планує оголосити під час візиту на Близький Схід наступного тижня. Раніше він анонсував, що перед поїздкою зробить важливе історичне оголошення.

«Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам, про що. Але воно буде - і воно дуже позитивне. Це оголошення буде зроблено або в четвер, або в п'ятницю, або в понеділок перед нашим від'їздом», - сказав президент США.

Перська затока широко відома під цією назвою з XVI століття, хоча в багатьох країнах Близького Сходу домінує використання назв «Аравійська затока». Уряд Ірану - колишньої Персії - пригрозив подати до суду на Google у 2012 році через рішення компанії взагалі не позначати водойму на своїх картах.

На картах Google Maps у США водойма позначена як Перська затока (Аравійська затока). На картах Apple Maps вказано тільки Перську затоку.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп розпорядився перейменувати Мексиканську затоку на Американську.

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США Дональд Трамп

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