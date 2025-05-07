Під Києвом чоловік під час прогулянки знайшов бойову гранату

Бойова знахідка, імовірно, часів Другої світової війни.

Фото: mrcshr.dsns.gov.ua

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У селі Гореничі на Київщині місцевий житель випадково натрапив на бойову протипіхотну гранату під час прогулянки. Про інцидент повідомила пресслужба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Чоловік побачив у траві підозрілий сірий предмет, який спершу здався уламком металу. Однак згодом з’ясувалося, що це — бойова граната Ф-1, імовірно часів Другої світової війни. На місце оперативно прибули піротехніки, які вилучили небезпечну знахідку для подальшого знищення на спеціальному полігоні.

У ДСНС закликали мешканців області бути обережними та за жодних обставин не чіпати підозрілі предмети. У разі виявлення потенційно небезпечних речей слід негайно повідомити рятувальні служби.

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