Под Киевом мужчина во время прогулки нашел боевую гранату

Боевая находка, предположительно, времен Второй мировой войны.

Фото: mrcshr.dsns.gov.ua

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В селе Гореничи Киевской области местный житель случайно наткнулся на боевую противопехотную гранату во время прогулки. Об инциденте сообщила пресс-служба Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Мужчина увидел в траве подозрительный серый предмет, который сначала показался обломком металла. Однако впоследствии выяснилось, что это - боевая граната Ф-1, предположительно времен Второй мировой войны. На место оперативно прибыли пиротехники, которые изъяли опасную находку для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

В ГСЧС призвали жителей области быть осторожными и ни при каких обстоятельствах не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения потенциально опасных вещей следует немедленно сообщить в спасательные службы.

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