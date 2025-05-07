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Дональд Трамп планирует переименовать Персидский залив в Арабский или Аравийский, — AP

12:20, 7 мая 2025
Президент США планирует объявить о переименовании Персидского залива во время визита на Ближний Восток.
Дональд Трамп планирует переименовать Персидский залив в Арабский или Аравийский, — AP
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Президент США Дональд Трамп планирует во время поездки в Саудовскую Аравию на следующей неделе объявить, что США официально будут использовать название Арабский или Аравийский вместо привычного Персидского залива. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на источники.

Указывается, что арабские страны давно настаивают на изменении географического названия водоёма у южного побережья Ирана.

Официально в США пока не прокомментировали эту информацию.

«Трамп может изменить название в официальных целях США, но он не может диктовать, как его будет называть остальной мир», — отмечают журналисты.

О своих планах президент Трамп намерен объявить во время визита на Ближний Восток на следующей неделе. Ранее он анонсировал, что перед поездкой сделает важное историческое заявление.

«Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чём оно. Но оно будет — и оно очень позитивное. Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом», — сказал президент США.

Персидский залив широко известен под этим названием с XVI века, хотя во многих странах Ближнего Востока преобладает использование названий «Аравийский залив». Правительство Ирана — бывшей Персии — пригрозило подать в суд на Google в 2012 году из-за решения компании вообще не обозначать водоём на своих картах.

На картах Google Maps в США водоём обозначен как Персидский залив (Аравийский залив). На картах Apple Maps указано только Персидский залив.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский.

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США Дональд Трамп

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