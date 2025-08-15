Ребенок должен видеться с отцом без присутствия матери, если нет угрозы его интересам — Верховный Суд

Свидания ребенка с отцом, который проживает отдельно, при отсутствии угрозы интересам ребенка должны проходить без присутствия матери.

При отсутствии обстоятельств, которые свидетельствовали бы об опасности для ребенка со стороны отца, и при наличии конфликта между родителями свидания ребенка с отцом, который проживает отдельно, должны проходить без присутствия матери. Такой порядок соответствует наилучшим интересам ребенка, способствует формированию эмоциональной связи с отцом и снижению влияния конфликта между родителями на ребенка. Присутствие матери во время встреч отца с ребенком может быть предусмотрено только в отдельных случаях, если это вызвано интересами ребенка.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела №753/2281/23:

В рассматриваемом деле истец обратился в суд с иском к своей бывшей жене, требуя предоставить ему возможность участвовать в воспитании их общей дочери и общении с ней путем установления графика свиданий с ребенком без присутствия матери. Кроме того, истец просил предоставить ему право на отдых с ребенком во время каникул и праздников, а также на неограниченное дистанционное общение.

Суд частично удовлетворил иск, установив график свиданий истца с дочерью в присутствии матери, что, по мнению судов предыдущих инстанций, будет способствовать постепенному налаживанию отношений между ними и формированию эмоционального контакта ребенка с отцом. В удовлетворении остальной части требований суд отказал.

КЦС ВС изменил судебные решения в части определения способа участия отца в воспитании ребенка и общения с ним, установив иной график свиданий истца с дочерью без присутствия ответчицы и предоставив истцу право на неограниченное личное дистанционное общение с ребенком, указав, что суды не установили негативного поведения истца (отца), которое могло бы навредить ребенку, или исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости обязательного присутствия ответчицы (матери) во время свиданий отца с дочерью.

Статьей 18 Конвенции о правах ребенка закреплен принцип общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка, а также установлено, что наилучшие интересы ребенка являются предметом их основного попечения.

Согласно ст. 15 Закона Украины «Об охране детства» ребенок, который проживает отдельно от родителей или одного из них, имеет право на поддержание с ними регулярных личных отношений и прямых контактов.

Суд при определении способа общения должен придерживаться разумного баланса относительно участия обоих родителей в воспитании ребенка.

Отец и мать имеют равные права и обязанности, и при решении вопроса о периодичности свиданий, возможности совместного отдыха, посещения места проживания того из родителей, с кем ребенок не проживает, следует руководствоваться исключительно интересами ребенка.

КЦС ВС указал, что, определяя порядок свиданий ребенка с отцом в присутствии матери, суды не учли наличие конфликта между родителями и невозможность самостоятельно достичь согласия по вопросам воспитания дочери, поэтому при отсутствии установленных обстоятельств, свидетельствующих об опасности для ребенка со стороны отца, коллегия судей суда кассационной инстанции пришла к выводу о целесообразности проведения свиданий ребенка с отцом без присутствия матери. Такой порядок будет соответствовать наилучшим интересам ребенка, способствовать формированию эмоциональной связи с отцом и снижению влияния конфликта между родителями на ребенка.

В то же время КЦС ВС обратил внимание, что другие заявленные исковые требования относительно проведения праздничных дней, совместного отдыха на период каникул дочери и пребывания истца в отпуске, а также переноса встреч в случае болезни ребенка касаются договорного урегулирования выполнения родительских обязанностей и требуют достижения согласия между сторонами, а потому удовлетворению не подлежат.

Коллегия судей согласилась с выводами судов об отсутствии оснований для удовлетворения требования об обязании ответчицы не препятствовать истцу участвовать в воспитании дочери и свободном общении с ней, поскольку надлежащих и допустимых доказательств того, что ответчица фактически этому препятствует, истец не предоставил.

