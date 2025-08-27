Верховный Суд восстановил право общины Киева на доступ к части Днепровской набережной, которая до этого была незаконно ограничена

Верховный Суд сделал вывод, что право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем, поскольку гидротехническое сооружение как отдельный объект права собственности на самом деле не существует.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд вернул доступ всем жителям Киева к земельному участку водного фонда в урочище Берковщина в пределах прибрежной защитной полосы Днепра, которая является частью земельного участка по ул. Днепровская набережная, 14 в Дарницком районе Киева, и прекратил владение представителей жилищного комплекса берегоукреплением (гидротехническими сооружениями) в пределах этой территории.

По этому делу заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры обратился в интересах государства в лице Киевского городского совета в суд с иском к ООО. Прокурор просил устранить препятствия владельцу – территориальному обществу Киева – в пользовании и распоряжении указанным земельным участком водного фонда путем отмены решения государственного регистратора о государственной регистрации права собственности за ответчиком на берегоукрепление (гидротехническое сооружение) и прекращение права владения ответчиком берегоукреплением.

Верховный Суд согласился с аргументами прокурора о том, что ООО в соответствии с требованиями водного и земельного законодательства не может быть собственником указанных объектов и вещное право относительно них у него возникнуть не может, поскольку государственная регистрация права собственности осуществлена ​​на берегоукрепление (гидротехнические сооружения), которые неразрывно связаны с водным объектом (рекой Днепр).

По заключению ВС право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем, поскольку гидротехническое сооружение как отдельный объект права собственности на самом деле не существует.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 6 августа 2025 года по делу № 910/6579/24 можно по ссылке.

Напомним, что Киевская городская прокуратура призвала столичные власти выполнить решение Верховного Суда на беспрепятственный доступ граждан к набережной Днепра на улице Днепровская набережная в Дарницком районе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд поставил точку в деле ЖК на Днепровской набережной – киевлянам вернули право на свободный доступ к Днепру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.