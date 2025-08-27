Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд відновив право громади Києва на доступ до частини Дніпровської набережної, який до цього було незаконно обмежено

16:17, 27 серпня 2025
Верховний Суд зробив висновок, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким, оскільки гідротехнічна споруда як окремий об’єкт права власності насправді не існує.
Верховний Суд відновив право громади Києва на доступ до частини Дніпровської набережної, який до цього було незаконно обмежено
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд повернув доступ для всіх мешканців Києва до земельної ділянки водного фонду в урочищі Берковщина в межах прибережної захисної смуги Дніпра, яка є частиною земельної ділянки за вул. Дніпровська набережна, 14 у Дарницькому районі Києва, і припинив володіння представників житлового комплексу берегоукріпленням (гідротехнічними спорудами) у межах цієї території.

У цій справі заступник керівника Київської міської прокуратури звернувся в інтересах держави в особі Київської міської ради до суду з позовом до ТОВ. Прокурор просив усунути перешкоди власнику – територіальній громаді Києва – у користуванні та розпорядженні зазначеною земельною ділянкою водного фонду шляхом скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності за відповідачем на берегоукріплення (гідротехнічну споруду) та припинення права володіння відповідачем берегоукріпленням (гідротехнічною спорудою).

Верховний Суд погодився з аргументами прокурора про те, що ТОВ відповідно до вимог водного та земельного законодавства не може бути власником вказаних об’єктів та речове право щодо них у нього виникнути не може, оскільки державна реєстрація права власності здійснена на берегоукріплення (гідротехнічні споруди), які нерозривно пов’язані з водним об’єктом (річкою Дніпро) та виконують функції захисту від розмиву та укріплення берега.

За висновком ВС, право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким, оскільки гідротехнічна споруда як окремий об’єкт права власності насправді не існує.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 6 серпня 2025 року у cправі № 910/6579/24 можна за посиланням. 

Нагадаємо, що Київська міська прокуратура закликала столичну владу виконати рішення Верховного Суду на безперешкодний доступ громадян до набережної Дніпра на вулиці Дніпровська набережна у Дарницькому районі.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд поставив крапку у справі ЖК на Дніпровській набережній – киянам повернули право на вільний доступ до Дніпра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Верховний Суд Київ судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в’язниці без можливості суду пом’якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким військовослужбовців пропонується карати позбавленням волі від 5 до 10 років за непокору – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Для виїзду за кордон чоловікам 18-22 років потрібно буде показати військово-обліковий документ — МВС

Без військово-облікового документа чоловіків 18-22 років не випустять за кордон, пояснили у МВС.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області