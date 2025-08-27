Верховний Суд відновив право громади Києва на доступ до частини Дніпровської набережної, який до цього було незаконно обмежено

Верховний Суд зробив висновок, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким, оскільки гідротехнічна споруда як окремий об’єкт права власності насправді не існує.

Верховний Суд повернув доступ для всіх мешканців Києва до земельної ділянки водного фонду в урочищі Берковщина в межах прибережної захисної смуги Дніпра, яка є частиною земельної ділянки за вул. Дніпровська набережна, 14 у Дарницькому районі Києва, і припинив володіння представників житлового комплексу берегоукріпленням (гідротехнічними спорудами) у межах цієї території.

У цій справі заступник керівника Київської міської прокуратури звернувся в інтересах держави в особі Київської міської ради до суду з позовом до ТОВ. Прокурор просив усунути перешкоди власнику – територіальній громаді Києва – у користуванні та розпорядженні зазначеною земельною ділянкою водного фонду шляхом скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності за відповідачем на берегоукріплення (гідротехнічну споруду) та припинення права володіння відповідачем берегоукріпленням (гідротехнічною спорудою).

Верховний Суд погодився з аргументами прокурора про те, що ТОВ відповідно до вимог водного та земельного законодавства не може бути власником вказаних об’єктів та речове право щодо них у нього виникнути не може, оскільки державна реєстрація права власності здійснена на берегоукріплення (гідротехнічні споруди), які нерозривно пов’язані з водним об’єктом (річкою Дніпро) та виконують функції захисту від розмиву та укріплення берега.

За висновком ВС, право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким, оскільки гідротехнічна споруда як окремий об’єкт права власності насправді не існує.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 6 серпня 2025 року у cправі № 910/6579/24 можна за посиланням.

