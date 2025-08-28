Верховный Суд опубликовал обзор решений ЕСПЧ за июнь

Верховный Суд представил обзор практики ЕСПЧ по принудительному лечению и опеке над детьми.

В обзоре, среди прочего, отражен ряд решений ЕСПЧ о соблюдении государствами-участниками прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Обратим внимание на некоторые из них.

Дело SPIVAK v. Ukraine (№ 21180/15) касалось принудительного психиатрического лечения заявителя и незаконного продления его госпитализации вопреки решению суда о прекращении лечения. Он жаловался по ст. 3, пунктам 1, 4, 5 ст. 5 и по ст. 13 Конвенции.

ЕСПЧ отметил, что национальные суды сами установили незаконность содержания под стражей после 24 октября 2014 года, следовательно, был нарушен п. 1 ст. 5 Конвенции.

Суд признал, что пересмотр вопроса о продлении применения принудительных мер медицинского характера без участия заявителя не соответствовал требованиям справедливости: заявитель не мог присутствовать на слушаниях и не имел права самостоятельно инициировать пересмотр своего содержания под стражей, суды поверхностно рассматривали соответствующие дела, полагаясь только на медицинские заключения, а омбудсмен подтвердил существование системной проблемы в стране. Поэтому было нарушено и п. 4 ст. 5 Конвенции.

ЕСПЧ также указал, что почти двухлетнее принудительное лечение без доказанной необходимости, отсутствие гарантий против произвола и влияние препаратов на когнитивные функции составляли бесчеловечное и унижающее достоинство обращение вопреки ст. 3 Конвенции. Нарушение этого положения составляли и условия содержания (переполненные палаты, ограниченный доступ к санитарным условиям и прогулкам). В то же время государство не создало надлежащей правовой базы и эффективных средств защиты от нарушения ст. 13 Конвенции.

Дело Á. F. L. v. Iceland (№ 35789/22) касалось лишения заявителя права опеки над дочерью, что, по его мнению, было дискриминационным из-за отсутствия «разумного приспособления» в связи с его инвалидностью (аутизм, СДВГ, легкая умственная отсталость). Он ссылался на ст. 8 Конвенции в сочетании со ст. 14 Конвенции.

ЕСПЧ подчеркнул: в решениях в отношении детей приоритет имеют их наилучшие интересы. Инвалидность не может быть единственным основанием для лишения родительских прав. Следует оценивать, как она реально влияет на способность к воспитанию с учетом оказанной помощи. В этом деле исландские власти организовали системную поддержку, но у ребенка обнаружили запущенность. Поэтому лишение опеки было обусловлено не самой инвалидностью, а недостаточными родительскими навыками, несмотря на предоставленную помощь. ЕСПЧ пришел к выводу, что нарушения ст. 8 Конвенции в сочетании со ст. 14 Конвенции не было.

