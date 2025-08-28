Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Європейський суд з прав людини

Верховний Суд опублікував огляд рішень ЄСПЛ за червень

14:59, 28 серпня 2025
Верховний Суд представив огляд практики ЄСПЛ щодо примусових лікувань і опіки над дітьми.
Верховний Суд опублікував огляд рішень ЄСПЛ за червень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В огляді, серед іншого, відображено низку рішень ЄСПЛ щодо дотримання Державами-учасницями прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Звернемо увагу на деякі з них.

Справа SPIVAK v. Ukraine (№ 21180/15) стосувалася примусового психіатричного лікування заявника та незаконного продовження його госпіталізації всупереч рішенню суду про припинення лікування. Він скаржився за ст. 3, пунктами 1, 4, 5 ст. 5 та за ст. 13 Конвенції.

ЄСПЛ зазначив, що національні суди самі встановили незаконність утримання після 24 жовтня 2014 року, отже було порушено п. 1 ст. 5 Конвенції.

Суд визнав, що перегляд питання щодо продовження застосування примусових заходів медичного характеру без участі заявника не відповідав вимогам справедливості: заявник не міг бути присутнім на слуханнях і не мав права самостійно ініціювати перегляд свого утримання, суди поверхово розглядали відповідні справи, покладаючись лише на лікарські висновки, а омбудсман підтвердив існування системної проблеми в країні. Тому було порушено й п. 4 ст. 5 Конвенції.

ЄСПЛ також вказав, що майже дворічне примусове лікування без доведеної потреби, відсутність гарантій проти свавілля та вплив препаратів на когнітивні функції становили нелюдське й таке, що принижує гідність, поводження всупереч ст. 3 Конвенції. Порушення цього положення становили й умови утримання (переповнені палати, обмежений доступ до санітарних умов і прогулянок). Водночас Держава не створила належної правової бази й ефективних засобів захисту на порушення ст. 13 Конвенції.

Справа Á. F. L. v. Iceland (№ 35789/22) стосувалася позбавлення заявника права опіки над дочкою, що, на його думку, було дискримінаційним через відсутність «розумного пристосування» у зв’язку з його інвалідністю (аутизм, СДУГ, легка розумова відсталість). Він посилався на ст. 8 Конвенції в поєднанні зі ст. 14 Конвенції.

ЄСПЛ підкреслив: у рішеннях щодо дітей пріоритет мають їхні найкращі інтереси. Інвалідність не може бути єдиною підставою для позбавлення батьківських прав. Слід оцінювати, як вона реально впливає на здатність до виховання з урахуванням наданої допомоги. У цій справі ісландська влада організувала системну підтримку, але в дитини виявили занедбаність. Тому позбавлення опіки було обумовлене не самою інвалідністю, а недостатніми батьківськими навичками попри надану допомогу. ЄСПЛ дійшов висновку, що порушення ст. 8 Конвенції у поєднанні зі ст. 14 Конвенції не було.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд ЄСПЛ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Недостатня обґрунтованість або безпідставність вимог не можуть вважатися недоліком апеляційної скарги — Верховний Суд

Вимоги апеляційної скарги в аспекті переконливості чи обґрунтованості не можуть бути проаналізовані на стадії відкриття провадження.

Прийняття двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК – Верховний Суд

Суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду.

Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області