Перемещение военнослужащего без его согласия в особый период: позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил условия перемещения военнослужащих на новое место службы без согласия.

Законодательством Украины предусмотрена возможность перемещения военнослужащего без его согласия на новое место службы. Оно осуществляется исключительно по основаниям служебной необходимости или по состоянию здоровья, когда существует необходимость изменить условия службы для сохранения боеспособности или соблюдения медицинских показаний. На этом подчеркнула член Комитета НААУ по вопросам трудового права Наталия Кайда.

Правила и исключения

Правовой основой являются ст.ст. 17, 65 Конституции, ст.ст. 1, 2, 3, 6 Закона «О воинской обязанности и военной службе», ст. 1 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ст. 1 Закона «Об обороне Украины», Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденное Указом Президента от 10.12.2008 № 1153/2008. Указанные нормативные акты устанавливают, что в особый период приоритет имеют государственный интерес и обороноспособность, а не личная воля военнослужащего.

Разумеется, такое перемещение должно происходить с соблюдением прав человека, фиксацией служебной необходимости в документах, надлежащим оформлением решений и учетом медицинских заключений в случае перевода по состоянию здоровья. И несогласие военнослужащего в этом случае не является основанием для отмены перемещения.

Вместе с тем, согласно п.12 упомянутого Положения, установление, изменение или прекращение правовых отношений военнослужащих, в том числе перемещение по службе, оформляются письменными приказами по личному составу на основании соответствующих документов, перечень и форму которых устанавливает Минобороны.

Право издавать приказы по личному составу имеют командиры, начальники, руководители органов военного управления, соединений, воинских частей, учреждений, организаций, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений заведений высшего образования, а также руководители служб персонала Минобороны и Генштаба ВСУ.

П. 82 Положения определяет основания назначения военнослужащих на высшие, равнозначные и нижестоящие должности. Также назначение военнослужащих на должности предусматривается в связи с освобождением или назначением на должности, предусмотренные штатами военного времени, в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей нацбезопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения правового режима военного положения.

По общему правилу п.85 Положения, продвижение по службе военнослужащих осуществляется по рейтинговому принципу и при условии пребывания военнослужащих в резерве или на конкурсной основе на должности научно-педагогических (научных) работников.

В то же время абз. 2 п. 257 Положения предусматривает, что для доукомплектования Вооруженных Сил в особый период продвижение военнослужащих по службе осуществляется без соблюдения требований пунктов 85, 87, а назначение военнослужащих на равнозначные и нижестоящие должности осуществляется без согласия военнослужащих, за исключением случаев, определенных п.112.

Согласно этому пункту военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной воинской части в другую в случаях, определенных в п. 82 Положения, а также если с учетом совершенного правонарушения военнослужащего, которому назначено взыскание в виде служебного ограничения, он не может оставаться на должности, связанной с руководством подчиненными лицами.

Перемещение осуществляется без согласия военнослужащего, кроме таких случаев, как:

• невозможность прохождения военнослужащим военной службы в местности, в которую его перемещают, согласно заключению ВВК;

• невозможность членов семьи военнослужащего по состоянию здоровья находиться в местности, в которую его перемещают, согласно документам, это подтверждающим;

• необходимость ухода за нетрудоспособными или больными родителями, супругой (супругом) или лицами, которые воспитывали его с детства вместо родителей и были признаны опекунами и проживают отдельно от семьи военнослужащего, согласно документам, это подтверждающим.

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия.

Также существует (п. 116 Положения) двадцать случаев, когда допускается зачисление военнослужащих в распоряжение должностных лиц, имеющих право назначения на должности (для дальнейшего решения вопросов относительно их служебного использования). Это случаи от расформирования воинской части и сокращения штатных должностей — до пребывания в отпуске по уходу за ребенком.

Практика обжалования

Нередко военнослужащие, которые были переведены без согласия, обжалуют соответствующие решения в судебном порядке. При этом они требуют признания нарушения прав или восстановления на предыдущем месте службы.

Верховный Суд сформировал однозначную правовую позицию по этому поводу, которая заключается в том, что в особый период для доукомплектования ВСУ перемещение военнослужащего осуществляется в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия (постановление от 16.04.2025 по делу № 160/2368/23).

Ведь в условиях особого периода право военнослужащего на место прохождения службы не является абсолютным, и служебная необходимость может превалировать над личными интересами. Вместе с тем такое перемещение должно быть надлежащим образом оформлено и обосновано служебными документами (приказами, заключениями военно-врачебных комиссий и т. д.).

В рассматриваемом деле суд учел содержание п. 257 Положения, но обратил внимание, что военнослужащий не обосновал ни одного условия, предусмотренного в п. 112, которое бы исключало возможность его перевода без согласия. Одновременно ВС отметил, что незазначение конкретного подпункта п. 82 Положения в спорном приказе не может быть самостоятельным основанием для его отмены.

В деле № 1640/3394/18 ВС отметил (постановление от 26.06.2019), что само по себе нарушение процедуры принятия акта не должно порождать правовых последствий для его действительности, кроме прямо предусмотренных законом. Учитывая соображения разумности и целесообразности, Суд указал, что некоторые требования к процедуре принятия акта необходимо понимать не как требования к самому акту, а как требования к субъектам властных полномочий, уполномоченным на их принятие. Дефектные процедуры принятия административного акта, как правило, влекут наступление дефектных последствий. Вместе с тем не каждый дефект акта делает его неправомерным.

Существенное (фундаментальное) нарушение — это нарушение субъектом властных полномочий норм права, допущение существенной ошибки при принятии определенного решения, которое повлекло за собой незаконное решение. Что касается процедурных нарушений, то в зависимости от их характера такие могут повлечь ничтожность или оспоримость акта, а в некоторых случаях, когда речь идет о нарушении чистой формальности, вообще не влияют на его действенность.

Фактически ВС ввел критерий измерения существенности нарушения процедуры принятия решения и пришел к выводу, что нарушение такой процедуры может быть основанием для отмены решения субъекта властных полномочий лишь при условии, что оно повлияло или могло повлиять на правильность решения. По мнению Суда, отмена акта административного органа лишь по формальным мотивам не будет обеспечивать соблюдение баланса принципа правовой стабильности и справедливости.

Похожие выводы ВС изложил в постановлениях от 23.04.2020 по делу № 813/1790/18, от 16.11.2023 по делу № 300/3110/20, от 21.12.2023 по делу № 440/2017/20, от 07.02.2025 по делу № 520/1298/23.

Между прочим, Европейский Суд по правам человека также исходит из того, что отмена акта административного органа лишь по формальным мотивам не будет обеспечивать соблюдение баланса принципа правовой стабильности и справедливости.

Учитывая изложенное, в случае возникновения служебной необходимости или медицинских оснований в период действия особого правового режима перемещение военнослужащего без его согласия является законным и не нарушает его прав, если оформлено в соответствии с действующим законодательством.

Верховный Суд подтверждает законность таких решений, что имеет важное значение для обеспечения единства судебной практики и эффективного функционирования оборонного сектора.

