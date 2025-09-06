Апелляционный суд отменил условный срок для виновника смертельного ДТП в Херсоне

Суд указал на недооценку тяжести преступления при первоначальном назначении наказания.

Херсонский апелляционный суд пересмотрел приговор по делу о смертельном ДТП, совершённом водителем спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суть дела

Приговором городского суда гражданин был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.286 УК Украины и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. На основании ст.75 УК Украины он был освобождён от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В соответствии со ст.76 УК Украины на водителя были возложены следующие обязанности:

– периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

– уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учёбы;

– не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Решены вопросы, касающиеся мер обеспечения уголовного производства, вещественных доказательств и судебных расходов.

Согласно приговору, мужчина был признан виновным в том, что 18.10.2024 около 09:30, управляя фронтальным погрузчиком Bobcat S160, техническое состояние которого позволяло выполнять функции по управлению и не имел технических неисправностей, выполняя работы по уборке проезжей части, нарушая требования пунктов 2.3.6, 10.1 и 10.9 Правил дорожного движения Украины, на ул. Нестерова в г. Херсон при движении транспортного средства задним ходом проявил самоуверенность в своих действиях и не обратился за помощью к другим лицам для обеспечения безопасности движения на всём протяжении указанного манёвра, чем создал опасность для других участников движения и, как следствие, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.

В результате данного ДТП пешеход получил телесные повреждения, которые относятся к тяжким, и от которых потерпевший скончался в больнице.

Выводы судов

Не согласившись с приговором суда в части назначенного наказания, прокурор подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить приговор в части наказания по причине несоответствия назначенного наказания степени тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого из-за его мягкости.

По результатам апелляционного рассмотрения, по убеждению коллегии судей, освобождая водителя от отбывания основного наказания с испытанием на основании ст.75 УК Украины, суд надлежащим образом не мотивировал своё решение и фактически не учёл степень тяжести совершённого преступления, которое согласно ст.12 УК Украины относится к тяжким преступлениям; его обстоятельства, а именно обвиняемый, управляя источником повышенной опасности в пределах населённого пункта, проявил самоуверенность в своих действиях, нарушил требования п.п.2.3.6, 10.1 и 10.9 ПДД Украины, что привело к наезду на пешехода, что относится к тяжким последствиям, от которых потерпевший скончался в больнице.

Совокупность приведённых обстоятельств значительно повышает как общественную опасность личности виновного, так и общественную опасность совершённого преступления, и это никоим образом не свидетельствует о возможности исправления обвиняемого без отбывания основного наказания, на что суд первой инстанции вообще не обратил внимания и избирательно оценил данные о личности виновного.

Коллегия судей подчеркнула, что преступление, предусмотренное ст.286 УК Украины, является преступлением публичного обвинения и законодателем отнесено к преступлениям против безопасности движения, поэтому мнение потерпевшей стороны относительно возможности освобождения обвиняемого от отбывания наказания само по себе не является решающим в данном вопросе и не имеет определяющего значения.

Следует обратить внимание, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Поскольку последствием совершённого гражданином уголовного правонарушения является лишение человека жизни, что является невосполнимым, учёт данного обстоятельства необходим в том числе и при назначении наказания.

Херсонский апелляционный суд отметил, что наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а именно искреннее раскаяние, активное содействие в раскрытии преступления и признание вины, а также положительная характеристика и отсутствие судимостей в данном случае могут служить основаниями для назначения обвиняемому наказания, приближённого к минимальным пределам, определённым ч.2 ст.286 УК Украины.

Однако, в сочетании с данными о тяжести и характере совершённого водителем преступления, последствием которого стала смерть потерпевшего, указанные обстоятельства не являются теми, что в понимании положений ст.75 УК Украины свидетельствуют о возможности исправления обвиняемого без отбывания наказания.

По результатам апелляционного рассмотрения, коллегия судей пришла к выводу, что исправление гражданина возможно только в условиях реального отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Такое наказание будет справедливым, необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений (дело №766/1178/25).

