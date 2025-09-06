Апеляційний суд скасував умовний термін для винуватця смертельної ДТП у Херсоні

Суд вказав на недооцінку тяжкості злочину при первинному призначенні покарання.

Херсонський апеляційний суд переглянув вирок у справі про смертельну ДТП, скоєну водієм спецтехніки. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суть справи

Вироком міського суду громадянина визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 КК України і призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. На підставі ст.75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Відповідно до ст.76 КК України на водія покладено наступні обов’язки: - періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; - не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Вирішено питання, щодо заходів забезпечення кримінального провадження, речових доказів та судових витрат.

За вироком чоловіка визнано винуватим у тому, що він 18.10.2024 близько 09:30 год., керуючи фронтальним навантажувачем Bobcat S160, технічний стан якого дозволяв виконувати функції по керуванню та не мав технічних несправностей, проводячи роботи з прибирання проїзної частини, порушуючи вимоги пунктів 2.3.6, 10.1 та 10.9 Правил дорожнього руху України, по вул. Нестерова, м.Херсон, під час руху транспортного засобу заднім ходом проявив самовпевненість у своїх діях і не звернувся за допомогою до інших осіб для забезпечення безпеки руху на всій протяжності зазначеного маневру, чим створив небезпеку іншим учасникам руху та як наслідок скоїв наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині.

Внаслідок даної ДТП отримав тілесні ушкодження, які відносяться до тяжких та від яких потерпілий помер в лікарні.

Висновки судів

Не погодившись із вироком суду в частині призначеного покарання, прокурор подав апеляційну скаргу в якій просить вирок у частині призначеного покарання скасувати з підстав невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого через м’якість.

За результатами апеляційного розгляду, на переконання колегії суддів, звільняючи водія від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, суд належним чином не мотивував своє рішення та фактично не врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів; його обставини, а саме обвинувачений керуючи джерелом підвищеної небезпеки в межах населеного пункту, проявив самовпевненість у своїх діях, порушив вимоги п.п.2.3.6, 10.1 та 10.9 ПДР України, що призвело до наїзду на пішохода, що відносяться до тяжких від яких потерпілий помер в лікарні.

Сукупність наведених обставин значно підвищує як суспільну небезпечність особи винного, так і суспільну небезпечність вчиненого злочину, і це жодним чином не свідчить про можливість виправлення обвинуваченого без відбування основного покарання, на що суд першої інстанції взагалі не звернув уваги та вибірково оцінив дані про особу винного.

Колегія суддів підкреслила, що злочин передбачений ст.286 КК України, є злочином публічного обвинувачення і законодавцем віднесено до злочинів проти безпеки руху, тому думка потерпілої щодо можливості звільнення обвинуваченого від відбування покарання сама по собі не є вирішальною в цьому питанні та не має визначального значення.

Слід звернути увагу, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Оскільки наслідком вчиненого громадянином кримінального правопорушення є позбавлення людини життя, що є непоправним, врахування даної обставини є необхідним в тому числі і при призначенні покарання.

Херсонський апеляційний суд зазначив, що наявність обставин, що пом’якшують покарання, а саме щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину та визнання вини, а також позитивна характеристика та відсутність судимостей у даному випадку можуть слугувати підставами для призначення обвинуваченому покарання наближеного до мінімальних меж, що визначені ч.2 ст.286 КК України.

Однак, у поєднанні із відомостями про тяжкість та характер скоєного водієм злочину, наслідком якого стала смерть потерпілого, зазначені обставини не є тими, що у розумінні положень ст.75 КК України, свідчать про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання.

За результатами апеляційного розгляду, колегія суддів дійшла висновку, що виправлення громадянином можливе лише в умовах реального відбування покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів (справа №766/1178/25).

