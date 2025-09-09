Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: Укрытия следует возвращать из незаконного владения через иск об истребовании имущества

11:39, 9 сентября 2025
Возврат противорадиационного укрытия из чужого незаконного владения должен осуществляться путем подачи иска об истребовании имущества.
Верховный Суд: Укрытия следует возвращать из незаконного владения через иск об истребовании имущества
Фото: МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Требование о возврате объекта недвижимого имущества, который является защитным сооружением гражданской защиты (противорадиационного укрытия), от лица, за которым зарегистрировано право собственности, должно рассматриваться как виндикационный иск, поскольку такое лицо по принципу регистрационного подтверждения владения является владельцем объекта, тогда как территориальная громада, за которой не зарегистрировано право собственности на такой объект, его владельцем не является. Если право собственности на защитное сооружение зарегистрировано за частным лицом, то права государства или территориальной громады не могут защищаться негаторным иском, поскольку это иск владеющего собственника к невладеющему несобственнику.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе судебной палаты для рассмотрения дел по земельным отношениям и праву собственности Кассационного хозяйственного суда.

Обстоятельства дела №918/938/23:

В этом деле прокурор обратился с иском в интересах государства в лице городского совета к ООО о признании недействительным договора купли-продажи в части и возврате в коммунальную собственность противорадиационного укрытия в подвале дома быта. Исковые требования он обосновывал неправомерной приватизацией защитного сооружения гражданской защиты.

Местный хозяйственный суд в иске отказал. По результатам нового рассмотрения дела суд апелляционной инстанции вынес постановление, которым решение суда первой инстанции (с учетом соответствующих мотивов) оставил без изменений. Постановление апелляционный суд мотивировал выводами о том, что на заявленный прокурором иск в части обязания ООО вернуть городскому совету противорадиационное укрытие распространяется исковая давность, которая в данном случае пропущена. По результатам рассмотрения кассационной жалобы КХС ВС изменил постановление суда апелляционной инстанции в мотивировочной части, а в остальном – оставил без изменений.

КХС ВС указал, что в спорах о возврате объектов недвижимого имущества, которые являются защитными сооружениями гражданской защиты, надлежащим способом защиты права является виндикационный иск, предусмотренный ст. 387 ГК Украины. Это обусловлено тем, что закон не содержит прямого запрета на нахождение таких сооружений в частной собственности (в отличие, например, от земель водного или природно-заповедного фонда). Такие объекты не имеют внешних, объективных, явных и видимых признаков, которые могли бы позволить добросовестному лицу понять, что их приватизация запрещена.

Таким образом, наличие государственной регистрации права собственности за ответчиком свидетельствует о регистрационном владении спорным объектом, тогда как территориальная громада его владельцем не является. В таком случае отсутствуют правовые основания для подачи негаторного иска или иска о признании недействительным правочина, а надлежащим способом защиты является иск о истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд иск КХС ВС укрытие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам окружной прокуратуры повысят должностной оклад с 40 тысяч грн до 52,5 тысяч грн — закон

Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год направлены на подпись Президенту.

Чрезвычайным и Полномочным Послам, которые не подлежат призыву, запретили выезжать за границу после прекращения дипломатической службы

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы, которыми военнообязанным лицам, имеющим дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекратившим дипломатическую службу, запретили выезжать за границу.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства

Борис Джонсон получил 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления – ему придется объяснить, каким образом некоторые из его контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.

Падение правительства стало для Макрона невиданным ранее испытанием, Франция в глубоком финансовом кризисе – Politico

Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду