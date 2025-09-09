Верховный Суд: Укрытия следует возвращать из незаконного владения через иск об истребовании имущества

Требование о возврате объекта недвижимого имущества, который является защитным сооружением гражданской защиты (противорадиационного укрытия), от лица, за которым зарегистрировано право собственности, должно рассматриваться как виндикационный иск, поскольку такое лицо по принципу регистрационного подтверждения владения является владельцем объекта, тогда как территориальная громада, за которой не зарегистрировано право собственности на такой объект, его владельцем не является. Если право собственности на защитное сооружение зарегистрировано за частным лицом, то права государства или территориальной громады не могут защищаться негаторным иском, поскольку это иск владеющего собственника к невладеющему несобственнику.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе судебной палаты для рассмотрения дел по земельным отношениям и праву собственности Кассационного хозяйственного суда.

Обстоятельства дела №918/938/23:

В этом деле прокурор обратился с иском в интересах государства в лице городского совета к ООО о признании недействительным договора купли-продажи в части и возврате в коммунальную собственность противорадиационного укрытия в подвале дома быта. Исковые требования он обосновывал неправомерной приватизацией защитного сооружения гражданской защиты.

Местный хозяйственный суд в иске отказал. По результатам нового рассмотрения дела суд апелляционной инстанции вынес постановление, которым решение суда первой инстанции (с учетом соответствующих мотивов) оставил без изменений. Постановление апелляционный суд мотивировал выводами о том, что на заявленный прокурором иск в части обязания ООО вернуть городскому совету противорадиационное укрытие распространяется исковая давность, которая в данном случае пропущена. По результатам рассмотрения кассационной жалобы КХС ВС изменил постановление суда апелляционной инстанции в мотивировочной части, а в остальном – оставил без изменений.

КХС ВС указал, что в спорах о возврате объектов недвижимого имущества, которые являются защитными сооружениями гражданской защиты, надлежащим способом защиты права является виндикационный иск, предусмотренный ст. 387 ГК Украины. Это обусловлено тем, что закон не содержит прямого запрета на нахождение таких сооружений в частной собственности (в отличие, например, от земель водного или природно-заповедного фонда). Такие объекты не имеют внешних, объективных, явных и видимых признаков, которые могли бы позволить добросовестному лицу понять, что их приватизация запрещена.

Таким образом, наличие государственной регистрации права собственности за ответчиком свидетельствует о регистрационном владении спорным объектом, тогда как территориальная громада его владельцем не является. В таком случае отсутствуют правовые основания для подачи негаторного иска или иска о признании недействительным правочина, а надлежащим способом защиты является иск о истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.