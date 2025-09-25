Апелляционный суд принял сторону истицы по делу о разделе общего жилья после развода

Апелляция признала правомерным раздел имущества супругов из-за денежной компенсации.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу представительницы истца на решение суда первой инстанции, которым квартира была признана общей собственностью бывших супругов, но в требованиях о прекращении этой собственности, передаче квартиры ответчику и взыскании с него компенсации за долю истца отказано.

Апеллянтка просила отменить судебное решение в части отказа в удовлетворении вышеуказанных требований и удовлетворить их в этой части. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Коллегия судей пришла к выводу о удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Обстоятельства

Суду известно, что стороны в браке приобрели квартиру.

Действующее законодательство ясно устанавливает, что имущество, приобретённое лицами в браке, презюмируется принадлежащим супруге и супругу в равных долях, если иное не будет доказано в судебном порядке (ч. 1 ст. 57 Семейного кодекса Украины).

Часть третья ст. 370 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что выдел доли из имущества, находящегося в общей совместной собственности, осуществляется в порядке, установленном ст. 364 этого Кодекса.

Часть первая указанной статьи устанавливает, что сособственник имеет право на выдел в натуре доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности.

Если выдел в натуре доли из общего имущества закон не допускает или он невозможен (ч. 2 ст. 183 ГК Украины), сособственник, который желает выдела, имеет право требовать у других сособственников денежную или иную материальную компенсацию стоимости его доли. Компенсация сособственнику может быть предоставлена только с его согласия.

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 8 февраля 2022 года по делу № 209/3085/20 указано, что «если апеллянт просит не прекратить право собственности ответчика на долю в общем имуществе с одновременным присуждением денежной компенсации, а своё право на долю в этом имуществе и взыскать компенсацию с ответчика, то на эти правоотношения распространяются, в частности, положения ч. 2 ст. 364 ГК Украины. Указанный предпис предусматривает, что сособственник, долю которого в имуществе нельзя выделить в натуре, имеет право на получение от других сособственников денежной или иной материальной компенсации стоимости этой доли».

Иными словами, требование истца о взыскании с ответчика денежной компенсации вместо её доли в праве общей совместной собственности на имущество супругов не налагает обязанность на ответчика предварительно внести соответствующую сумму на депозитный счёт суда (вывод сформулирован в постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Первой палаты Кассационного гражданского суда от 13 июня 2018 года по делу № 299/2587/15‑ц).

Подтверждение платёжеспособности такого ответчика законодательство Украины не требует.

Согласие ответчика на выплату денежной компенсации истцу, право собственности которого на долю в праве общей совместной собственности прекращается, не является обязательным.

Согласно ч. 4 ст. 71 Семейного кодекса Украины, согласие на получение такой компенсации вместо доли в праве общей совместной собственности на имущество при его разделе должен дать тот из супругов, в пользу кого такую компенсацию присуждает суд. Этот предпис согласуется с предписом ч. 2 ст. 364 ГК Украины, по смыслу которого именно тот сособственник, который желает выдела, должен дать согласие на получение от других сособственников денежной компенсации стоимости его доли в неделимой вещи.

Аналогичные выводы высказаны в постановлениях Верховного Суда в составе коллегии судей Первой палаты Кассационного гражданского суда от 29 апреля 2020 года по делу № 210/4854/15‑ц, от 24 марта 2021 года по делу № 501/2211/18, Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судейской палаты Кассационного гражданского суда от 3 февраля 2020 года по делу № 235/5146/16‑ц, Верховного Суда в составе коллегии судей Третьей судейской палаты по делам от 3 июня 2020 года по делу № 487/6195/16‑ц и от 9 июня 2021 года по делу № 760/789/19.

Исходя из вышеизложенного, требования истца о разделе имущества, принадлежащего им с ответчиком в праве общей совместной собственности, путём выделения в собственность ответчика её доли в праве общей совместной собственности и взыскания с него компенсации вместо её доли в праве общей совместной собственности на квартиру являются обоснованными.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции ошибочно не учёл представленный апеллянткой отчёт об надлежащей оценке недвижимого имущества (далее — Отчёт), выполненный сертифицированным оценщиком, не имеющим личной имущественной заинтересованности.

В Отчёте указаны цель оценки и вид стоимости — для определения рыночной стоимости объекта оценки ради уплаты судебного сбора.

С учётом изложенного, определение действительной (рыночной) стоимости спорного имущества должно осуществляться именно на основании Отчёта об оценке имущества, составленного квалифицированным специалистом.

Решение апелляционного суда

Таким образом, апелляционный суд пришёл к выводу, что действительная (рыночная) стоимость спорной недвижимости, подлежащей разделу, соответствует указанной в Отчёте, и поэтому истцу принадлежит половина этой суммы в качестве компенсации за её ½ долю.

Оценив установленные обстоятельства дела в совокупности и взаимосвязи с регулирующими нормами и судебной практикой Верховного Суда по спорным правоотношениям, апелляционный суд пришёл к убеждению в обоснованности требований истца о прекращении права собственности общей совместной собственности супругов на квартиру, выделении в собственность ответчика общего имущества и взыскании с него денежной компенсации за её часть квартиры, вследствие чего постановил решение об удовлетворении исковых требований с отменой решения суда первой инстанции в оспариваемой части.

Постановление Ровенского апелляционного суда по делу № 567/1223/24.

