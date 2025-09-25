Отец военнослужащего, уклонявшийся от содержания сына, не имеет права на единовременную денежную помощь в связи с его гибелью – суд

Истец доказала факт уклонения бывшего мужа от выполнения родительских обязанностей по содержанию сына.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции о признании отсутствия у отца права на единовременную денежную помощь в связи с гибелью сына-военнослужащего.

Апелляционный суд согласился: истец доказала факт уклонения бывшего мужа от выполнения родительских обязанностей по содержанию сына, поэтому есть основания для признания отсутствия у него права на единовременную денежную помощь согласно пункту 2 статьи 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Это решение станет основанием для прекращения выплаты назначенной ему помощи.

Обращаясь с иском в суд, мать военнослужащего объяснила, что после гибели сына на фронте комиссия Министерства обороны Украины назначила единовременную денежную помощь ей (матери), жене и отцу погибшего в равных частях. По ее убеждению, отец не имел права на эти деньги, так как уклонялся от выполнения обязанности по содержанию сына.

По словам истицы, мужчина не проживал с семьей с 1981 года, не участвовал в воспитании сына и в 1995 году был осужден за уклонение от уплаты алиментов на его содержание. Приговором суда установлено, что в 1994–1995 годах вследствие злостного уклонения от уплаты алиментов образовалась задолженность в сумме 1 300 000 карбованцев.

Старосинявский районный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск, признав отсутствие у ответчика права на единовременную денежную помощь в связи с гибелью сына-военнослужащего.

В апелляционной жалобе мужчина просил отменить это решение и отказать в иске. По его мнению, суд неполно выяснил причины задержки выплаты алиментов и неправильно применил норму материального права.

Коллегия судей апелляционного суда отклонила доводы апеллянта. Суд отметил, что приговором от 03.03.1995 года установлена вина мужчины именно в злостном уклонении от уплаты алиментов, поэтому аргументы о последующем погашении задолженности существенного значения не имеют.

Апелляционный суд также обратил внимание, что правоотношения между сторонами в деле относительно права на назначение и выплату единовременной денежной помощи в связи с гибелью сына-военнослужащего возникли с момента его гибели и являются длящимися.

«Таким образом, в связи с длящимся характером спорных правоотношений суд первой инстанции правильно применил норму материального права, часть 2 статьи 16-4 Закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ №2011-XII, и обоснованно при установленном факте злостного уклонения ответчика от содержания сына при его жизни признал отсутствие у него права на единовременную денежную помощь в связи с гибелью сына», – констатировал апелляционный суд.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 684/54/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

