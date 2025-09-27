В Борисполе оштрафовали мужчину за фальшивый техосмотр грузовика

Мужчина выдал протокол проверки технического состояния транспортного средства без фактического проведения такой проверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал виновным жителя Борисполя в нарушении правил выдачи документов о технической исправности транспортных средств. Об этом сообщили в суде.

По материалам дела гражданин оформил протокол проверки технического состояния грузовика Schmitz SKO 24 без фактического проведения осмотра. Таким образом, он нарушил требования действующего законодательства.

Постановлением суда он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.127-1 КУоАП и ему назначен штраф в размере 1360 грн (80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Кроме штрафа, мужчине придется заплатить еще и судебный сбор в сумме 605 грн.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в ЕГРСР №359/7835/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.