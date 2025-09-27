У Борисполі оштрафували чоловіка за фальшивий техогляд вантажівки

Чоловік видав протокол перевірки технічного стану транспортного засобу без фактичного проведення такої перевірки.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним мешканця Борисполя у порушенні правил видачі документів про технічну справність транспортних засобів. Про це повідомили у суді.

За матеріалами справи, громадянин оформив протокол перевірки технічного стану вантажівки Schmitz SKO 24 без фактичного проведення огляду. Таким чином він порушив вимоги чинного законодавства.

Постановою суду його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.127-1 КУпАП та накладено штраф у розмірі 1360 грн (80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Окрім штрафу, чоловікові доведеться сплатити ще й судовий збір у сумі 605 грн.

З повним текстом постанови можна ознайомитися в ЄДРСР за № 359/7835/25.

