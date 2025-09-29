Практика судов
Отец требовал изменить место жительства сына – что решил суд

19:02, 29 сентября 2025
Ровенский апелляционный суд не удовлетворил иск отца о проживании ребенка с ним, алименты – без изменений.
Апелляционный суд отказал истцу в удовлетворении иска об определении места жительства ребенка с ним, поскольку суд выяснил, что до подачи иска истец и ответчик достигли соглашения о проживании ребенка с отцом. А при отсутствии между сторонами соответствующего спора суд лишен возможности решать такие вопросы в судебном порядке, поскольку задачей гражданского судопроизводства является защита нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав. Об этом сообщили в Ровенском апелляционном суде.

Суть дела

Истец обжаловал в Ровенском апелляционном суде решение местного суда, которым его иск к бывшей жене удовлетворен частично: взысканы с ответчицы в его пользу алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ доли от всех видов заработка (доходов) ежемесячно, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения совершеннолетия, однако отказал в удовлетворении исковых требований об определении места жительства ребенка с отцом.

Апеллянт просил отменить обжалуемое решение в этой части и принять новое, которым определить место жительства ребенка с ним.

Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку считает обжалуемое истцом решение суда предыдущей инстанции вынесенным с соблюдением норм действующего законодательства и с учетом выводов о применении соответствующих норм права к спорным правоотношениям, изложенных в постановлениях Верховного Суда.

Позиции сторон

Из материалов дела известно, что после расторжения брака между сторонами была устная договоренность, что дети будут проживать с матерью.

Позже малолетний сын выразил желание жить с отцом, что и стало основанием для обращения в суд с иском к бывшей жене о взыскании с нее алиментов и определении места проживания ребенка с ним.

В заключении органа опеки и попечительства городского совета указано, что целесообразным является место проживания для малолетнего ребенка с отцом.

В ч.ч. 1, 2 ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее в тексте — ГПК Украины) закреплено, что задачей гражданского судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел с целью эффективной защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства. Суд и участники судебного разбирательства обязаны руководствоваться задачей гражданского судопроизводства, которая превалирует над любыми другими соображениями в судебном процессе.

Задачей гражданского судопроизводства является именно эффективная защита нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов. Такая защита возможна при условии, что права, свободы или интересы истца действительно нарушены, а участники используют гражданское законодательство для такой защиты (постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 5 сентября 2019 года по делу № 638/2304/17 (производство № 61-2417сво19)).

Нарушение права связано с лишением его субъекта возможности осуществить (реализовать) свое частное (гражданское) право полностью или частично. Для применения того или иного способа защиты необходимо установить, какие же права (интересы) истца нарушены, непризнаны или оспорены ответчиком, и за защитой каких прав (интересов) истец обратился в суд. Отсутствие нарушенного, непризнанного или оспоренного ответчиком частного (гражданского) права (интереса) истца является самостоятельным основанием для отказа в иске (постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 18 сентября 2023 года по делу № 582/18/21 (производство № 61-20968сво21)).

Если мать и отец, проживающие отдельно, не пришли к соглашению о том, с кем из них будет проживать малолетний ребенок, спор между ними может решаться органом опеки и попечительства или судом.

Из материалов дела известно, что еще до подачи иска истец и ответчик достигли соглашения о проживании ребенка с отцом.

При отсутствии между сторонами соответствующего спора суд лишен возможности решать такие вопросы в судебном порядке, поскольку задачей гражданского судопроизводства является защита нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав лица.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска отца ребенка об определении места его проживания с ним, поскольку истец не доказал, что его права нарушены. А в соответствии с требованиями ч.1 ст. 4 ГПК Украины, ч. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Украины в суд лицо имеет право обратиться, если его права нарушены, непризнаны или оспариваются. Ни одно из этих действий ответчик не совершал.

Что решил суд

Апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно, всесторонне и полно установил обстоятельства дела, характер правоотношений, возникших между сторонами, и применил правовые нормы, подлежащие применению при разрешении данного спора.

Обжалованное истцом судебное решение суд апелляционной инстанции оставил без изменений, как принятое с соблюдением норм материального и процессуального права.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 25 сентября 2025 года по делу № 568/567/25 (производство № 22-ц/4815/1225/25).

