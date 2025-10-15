Практика судов
Апелляционный суд отказал в иске о выселении семьи из дома, переданного взыскателю в счет погашения долга: детали дела

16:06, 15 октября 2025
Апелляция приняла сторону жителей по делу о доме по долгам.
Апелляционный суд отказал в иске о выселении семьи из дома, переданного взыскателю в счет погашения долга: детали дела
Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел дело о выселении жильцов из жилого дома, который перешел в собственность нового владельца в рамках исполнительного производства. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Новый владелец жилого дома обратился в суд с иском об устранении препятствий в пользовании своим имуществом. Он пояснил, что приобрел право собственности на дом на основании свидетельства о передаче имущества взыскателю в счёт погашения долга.

Несмотря на это, в доме продолжают проживать бывшие сособственники — мужчина, его бывшая жена и их сын. Истец указал, что их проживание мешает ему пользоваться домом, поэтому просил выселить всех троих жильцов.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск и постановил выселить только мужчину, отметив, что истец не доказал факт проживания в доме бывшей жены и сына ответчика.

Аргументы сторон и ход апелляции

Выселенный бывший сособственник обжаловал это решение — просил отказать в иске. По его словам, истец получил дом в счёт погашения долга недобросовестно, злоупотребляя своими правами. Кроме того, на момент рассмотрения дела было открыто уголовное производство, в рамках которого дом признан вещественным доказательством и наложен арест.

Он также подчеркнул, что его выселение без предоставления другого жилья сделает невозможным проведение досудебного расследования и будет представлять угрозу вмешательства в его право на уважение к жилью.

Апелляционную жалобу подал и нынешний владелец, который настаивал на выселении всех трёх жильцов.

Правовая оценка апелляционного суда

Как установил суд, в рамках исполнительного производства по взысканию долга по договору займа частный исполнитель обратил взыскание на жилой дом, который был описан, оценён и выставлен на продажу с публичных торгов. Поскольку реализовать его не удалось, взыскатель оставил дом за собой.

Однако в доме продолжает проживать семья бывших сособственников. В материалах дела нет данных о том, что у них есть другое жильё. При этом истец, как взыскатель в исполнительном производстве, должен был знать о проживании ответчиков в доме и осознавать риски, связанные с таким обременением недвижимости, считает суд.

Коллегия судей пришла к выводу, что бывшие сособственники не приобретали дом за заёмные средства, поэтому их нельзя выселять без предоставления другого постоянного жилья, которое должно быть указано в судебном решении.

Кроме того, выселение привело бы к непропорциональному вмешательству в их право на уважение к частной жизни и право на жильё, не является оправданным и возложило бы на них чрезмерное бремя.

Учитывая это, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска об устранении препятствий в пользовании жилым домом путём выселения.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/14374/22 можно ознакомиться в ЕГРСР.

