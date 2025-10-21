Большая Палата ВС: суд может уменьшить размер возмещения среднего заработка за время задержки расчета при увольнении

Суд может уменьшить размер возмещения среднего заработка за время задержки расчета при увольнении после 19 июля 2022 года, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности.

Ограничение периода начисления возмещения за задержку расчета при увольнении шестью месяцами, введенное в ст. 117 КЗоТ Украины после 19 июля 2022 года Законом Украины от 1 июля 2022 года № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», устанавливает максимальный предел ответственности работодателя, но не отменяет необходимости применения принципов разумности, справедливости и соразмерности при определении размера компенсации.

Рассматривая подобные споры после 19 июля 2022 года, суд должен учитывать соразмерность заявленной к взысканию суммы возмещения с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, размер просроченной задолженности, ее соотношение со средней заработной платой, поведение сторон и т. д.).

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда.

Обстоятельства дела №489/6074/23:

Согласно материалам дела, на основании решения наблюдательного совета АО истицу было уволено с должности директора по капитальному строительству, члена правления АО, и назначена выплата выходного пособия в размере шести среднемесячных зарплат и компенсация за неиспользованный отпуск. В день увольнения АО не произвело полного расчета, а лишь спустя некоторое время погасило задолженность по выплатам при увольнении, однако не в полном объеме.

Считая такие действия ответчика незаконными, истица утверждала, что он должен нести ответственность за задержку расчета при увольнении.

Суды частично удовлетворили иск. При этом суд апелляционной инстанции, руководствуясь принципом соразмерности и учтя выводы Большой Палаты ВС, изложенные в постановлении от 26 июня 2019 года по делу №761/9584/15-ц, уменьшил размер среднего заработка за время задержки расчета пропорционально размеру фактически допущенного нарушения.

Коллегия судей КЦС ВС передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС для решения исключительной правовой проблемы относительно применения критериев уменьшения суммы среднего заработка, подлежащего взысканию в связи с задержкой расчета при увольнении на основании ст. 117 КЗоТ Украины, определенных Большой Палатой ВС в постановлении от 26 июня 2019 года по делу №761/9584/15-ц, к правоотношениям, которые возникли или продолжаются после 19 июля 2022 года (вступления в силу Закона №2352-IX).

Пересматривая решения судов по данному делу, Большая Палата ВС отметила, что выплата среднего заработка по ст. 117 КЗоТ Украины по сути не является штрафом или карательной санкцией, а представляет собой особый вид компенсации ожидаемых имущественных потерь работника.

Законом №2352-IX ст. 117 КЗоТ Украины изложена в новой редакции, которая ограничивает период, за который может взыскиваться средний заработок, шестью месяцами.

Из содержания указанной нормы следует, что ограничение периода начисления возмещения за задержку расчета при увольнении шестью месяцами, введенное в ст. 117 КЗоТ Украины Законом №2352-IX, устанавливает максимальную границу ответственности работодателя. Это законодательное ограничение не нивелирует фундаментальные принципы разумности, справедливости и соразмерности, а также не изменяет компенсационный характер соответствующей выплаты.

Рассматривая споры о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении после 19 июля 2022 года, необходимо учитывать соразмерность заявленной к взысканию суммы возмещения с учетом конкретных обстоятельств дела. При проведении такой оценки следует руководствоваться критериями, установленными Большой Палатой ВС в постановлении от 26 июня 2019 года по делу №761/9584/15-ц (в частности, учитывать размер просроченной задолженности, ее соотношение со средней заработной платой, поведение сторон и т. д.) для обеспечения справедливого баланса интересов сторон трудовых правоотношений. Размер возмещения суд может уменьшить независимо от степени удовлетворения исковых требований о взыскании причитающихся уволенному работнику сумм. Однако общий период начисления компенсации не может превышать шести месяцев.

Таким образом, подход, примененный судом апелляционной инстанции, обеспечил справедливый баланс интересов сторон: защитил право истицы на полный расчет и надлежащую компенсацию, одновременно предотвратив для АО несправедливые и несоразмерные имущественные потери.

