Верховный Суд высказался об отсутствии оснований для закрытия производства по заявлению о неисполнении приказа

ВС: Признание приказа не подлежащим исполнению относится к процессуальным вопросам, связанным с исполнением судебного решения, и рассмотрение предусмотренной ст. 328 ХПК Украины заявления является отдельным видом судебного производства, отдельной стадией хозяйственного процесса.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел дело, касающееся исполнения судебных приказов в рамках процедуры банкротства. Предметом кассационного пересмотра стали процессуальные действия судов нижестоящих инстанций по заявлению о признании судебных приказов не подлежащими исполнению. Заявитель считал, что приказы были выданы на основании недостоверных доказательств и с нарушением процессуальных норм, а также что заявление рассматривалось ненадлежащим составом суда.

Суть дела

В рамках дела о банкротстве ООО «Совартгруп» Хозяйственный суд Запорожской области рассмотрел иск к ООО «Ленд Лог» о взыскании 1 млн долларов США по кредитному договору. Иск был удовлетворен, выданы соответствующие приказы, которые впоследствии стали предметом отдельного заявления ответчика о признании их не подлежащими исполнению. Впоследствии истец был процессуально заменён на ООО «Грулинс Лайт». Апелляционная инстанция отменила решение первой инстанции, отказала в иске и фактически признала, что оснований для исполнения приказов больше не существует.ООО «Ленд

Лог» подало отдельное заявление о признании выданных судебных приказов не подлежащими исполнению. Однако на момент его рассмотрения уже существовало определение Хозяйственного суда Запорожской области от 29.01.2024, которым те же приказы были признаны не подлежащими исполнению. По этой причине заявление было оставлено без рассмотрения, с чем согласились апелляционный и кассационный суды.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд признал, что суды нижестоящих инстанций действовали в пределах предоставленных полномочий. Суд первой инстанции имел право рассматривать заявление о признании приказов не подлежащими исполнению согласно части 1 статьи 328 ХПК Украины, поскольку именно этот суд выдал исполнительные документы.

При этом, на момент рассмотрения заявления вопрос уже был решён определением от 29.01.2024, которое вступило в законную силу. В связи с этим повторное рассмотрение аналогичного заявления было юридически невозможным. Верховный Суд поддержал вывод о том, что при отсутствии новых обстоятельств повторное рассмотрение одного и того же процессуального вопроса является недопустимым, а потому заявление обоснованно оставлено без рассмотрения.

Кроме того, кассационная инстанция отклонила доводы о том, что производство по этому заявлению подлежало закрытию. Верховный Суд чётко указал: рассмотрение заявления о признании приказа не подлежащим исполнению не является самостоятельным делом или отдельным видом судебного производства. Следовательно, положения пункта 3 части 1 статьи 231 ХПК Украины не могут применяться к такому случаю.

Также Верховный Суд подтвердил, что участие судьи первой инстанции (судьи Юлдашева О.А.) в рассмотрении заявления было законным. Перемещение дела о банкротстве к другому судье в связи с отменой определения в непроизводственном производстве не означает автоматического запрета на участие этого судьи в рассмотрении имущественных споров в рамках искового производства.

Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения. Верховный Суд подтвердил правомерность действий судов предыдущих инстанций, признав, что:

повторное рассмотрение заявления о признании приказов не подлежащими исполнению было нецелесообразным из-за уже существующего действующего определения суда по этому вопросу;

суд первой инстанции имел надлежащие полномочия на рассмотрение заявления согласно статье 328 ХПК Украины;

производство по такому заявлению не является отдельным судебным процессом, поэтому оно не подлежит закрытию на основании статьи 231 ХПК Украины;

состав суда первой инстанции был надлежащим, участие судьи не нарушало процессуального порядка.

Таким образом, постановление апелляционного хозяйственного суда и определение местного суда оставлены без изменений, а решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

С полным текстом постановления ВС по делу № 908/54/23 (908/930/23) можно ознакомиться по ссылке.

