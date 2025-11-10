В Одесской области мужчина отказался от повестки из-за нежелания «убивать людей» – что решил суд

Суд отправил мужчину за решетку за отказ служить в ВСУ.

Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновным жителя города Раздельная в совершении преступления по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва во время мобилизации) и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре по делу № 511/1843/25.

Обстоятельства дела

Суд установил, что военнообязанный со званием солдата и специальностью подсобного рабочего, 5 апреля 2025 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в подразделениях обеспечения, логистики, связи или охраны (справка №3/622). 8 апреля сотрудники ТЦК и СП сообщили ему о призыве на военную службу и разъяснили ответственность за уклонение. Однако мужчина, не имея законных оснований для отсрочки, отказался получать повестку и мобилизационное распоряжение, заявив, что не хочет служить, потому что не желает «убивать людей».

Вину подтвердили документы: выписка из ЕРДР, электронное сообщение, протокол осмотра места происшествия, сообщение начальника ТЦК, мобилизационное распоряжение, справка ВЛК, выписки из журналов регистрации повесток, заявление обвиняемого от 7 апреля 2025 года об отказе от службы, данные реестра «Оберег» и видеозапись отказа, признанная вещественным доказательством.

Что решил суд

Суд учел нетяжкий характер преступления, личность обвиняемого, отсутствие отягчающих или смягчающих обстоятельств и досудебный доклад органа пробации о среднем риске повторного правонарушения. Наказание в виде 3 лет лишения свободы стало минимальным по статье 336 УК. Освобождение с испытанием отклонили из-за общественной опасности деяния в условиях военного положения. Видеозапись на CD-R диске оставили при материалах дела. Меру пресечения не применяли, процессуальные расходы отсутствуют. Приговор можно обжаловать в Одесском апелляционном суде в течение 30 дней.

