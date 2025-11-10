Дополнительные соглашения к договору аренды земли, заключенному после 1 января 2013 года, не нуждаются в государственной регистрации — БП ВС

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о необходимости государственной регистрации дополнительных соглашений в договоры аренды земли, заключенные после 1 января 2013 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Условия договора аренды земли, заключённого после 1 января 2013 года (после изменения законодательного регулирования в части отмены необходимости регистрации самого договора аренды), по общему правилу изменяются для сторон с момента подписания дополнительного соглашения, а не его государственной регистрации. К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда.

Суть дела

По обстоятельствам дела между Департаментом городского совета и ФЛП был заключён договор аренды земельного участка, право аренды зарегистрировано за ответчицей до 24 октября 2018 года. Впоследствии стороны подписали дополнительное соглашение, которым, в частности, продлили срок действия договора, установили размер арендной платы за год в размере 3 % от нормативной денежной оценки земли и согласовали оплату за фактическое пользование землёй в период с 25 октября 2018 года до момента государственной регистрации права аренды земли, а также предусмотрели, что договор аренды в новой редакции вступает в силу с момента его подписания сторонами.

В то же время ответчица в период с января по декабрь 2020 года ежемесячно уплачивала арендную плату в размере, установленном договором до внесения изменений.

Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск.

Ответчица утверждала, что у неё не возникло обязанности по уплате арендной платы, поскольку дополнительное соглашение и само право аренды не были зарегистрированы.

Позиция БП ВС

По результатам пересмотра судебных решений Большая Палата ВС указала, что изменение условий договора аренды земли, заключённого после 1 января 2013 года, по общему правилу

осуществляется по взаимному согласию сторон в письменной форме, а их права и обязанности в обязательственных правоотношениях изменяются с момента достижения такого согласия и подписания соответствующего документа (как правило, дополнительного соглашения).

В то же время государственной регистрации подлежит вещное право аренды земельного участка (соответствующие сведения о нём), а не условия договора аренды земли, в частности размер арендной платы.

Государственная регистрация вещного права аренды земли на основании договора, заключённого после 1 января 2013 года, не определяет момент возникновения или изменения у сторон прав и обязанностей в обязательственных отношениях.

Суды не установили, а участники дела, в частности ответчица, не утверждали наличие обстоятельств, которые давали бы основания считать, что в дополнительном соглашении или договоре был установлен иной момент изменения обязательств, нежели момент достижения сторонами соответствующего соглашения.

Таким образом, обязательства по договору, в частности в части установления ставки арендной платы в размере 3 % от нормативной денежной оценки земельного участка, изменились для сторон с момента достижения такого соглашения и подписания дополнительного соглашения.

Также Большая Палата ВС разграничила случаи, в которых возможен отступ от правового вывода, и случаи, когда определённый вывод может быть квалифицирован как сделанный per incuriam (лат. «по недосмотру»).

Так, БП ВС пришла к выводу, что выводы КАС ВС о необходимости государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды земли были сделаны per incuriam (вследствие применения норм Закона Украины «Об аренде земли», исключённых с 1 января 2013 года), и при наличии правовой позиции БП ВС в аналогичных правоотношениях такие выводы не подлежат учёту в будущих делах и не требуют отступления.

Ознакомиться с постановлением БП ВС по делу № 907/882/22 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.