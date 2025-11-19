Уехал домой вместо службы — в Черкасской области судили военнослужащего за побег из части

Военный рассказал, что имел проблемы со здоровьем, поэтому обращался в командование и подавал рапорты, но ответа так и не дождался, поэтому решил сам поехать домой.

Черкасский районный суд назначил наказание военному за самовольное оставление части во время военного положения. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Обвиняемый в апреле 2024 года, действуя с прямым умыслом, с мотивом временно не выполнять обязанности военной службы и с целью временно уклониться от их несения, без уважительных причин самовольно покинул территорию тактического поля военной части и направился к месту проживания в селе Гусаково Звенигородского района Черкасской области, где проводил время по собственному усмотрению, не связывая его с выполнением военных обязанностей и не предпринимая никаких действий для возвращения в часть, несмотря на наличие реальной возможности, до тех пор, пока в октябре 2024 года не был доставлен представителями Военной службы правопорядка в воинскую часть.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что признаёт свою вину в совершении уголовного правонарушения. Он пояснил, что из-за плохого состояния здоровья обращался к майору и подавал соответствующие рапорты.

Поскольку никаких решений по этому поводу принято не было, весной 2024 года он сел на автобус и уехал домой. После этого находился на домашнем лечении, стационарного лечения не проходил. Заявил, что в дальнейшем хочет продолжить военную службу и раскаивается в том, что покинул часть.

Позиция суда

Действия обвиняемого суд квалифицировал по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины как самовольное оставление воинской части сроком более трёх суток, совершённое в условиях военного положения.

При назначении наказания суд учёл отношение обвиняемого к совершенному преступлению, степень его тяжести, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины является тяжким преступлением, факт того, что преступление было совершено с прямым умыслом с целью временно уклониться от исполнения обязанностей службы, а также отсутствие военнослужащего в расположении части в условиях военного положения во время войны за независимость и существование Украины.

Несмотря на признание вины, суд установил отсутствие у обвиняемого искреннего раскаяния. Хотя он и заявил о раскаянии, но, согласно его объяснениям на суде, он не дал должной критической оценки своим действиям, не выразил искреннего сожаления и негативного отношения к преступлению.

Кроме того, суд учёл отрицательную характеристику обвиняемого по месту службы, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств и наличие неснятых судимостей.

Суд постановил, что освобождение от отбывания наказания с испытанием невозможно — это запрещено законом.

Учитывая все обстоятельства дела и требования закона, суд пришёл к выводу, что для исправления обвиняемого и предотвращения новых преступлений необходимо назначить именно такое наказание — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу (дело №707/1912/25).

