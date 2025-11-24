КАС ВС подтвердил правомерность доначисления 22 млн грн налога по операциям с контрагентом РФ

КАС ВС подтвердил правомерность позиции ГНС: база для начисления и уплаты налога на доходы нерезидента возникает в момент начисления дохода, приравненного к дивидендам.

Верховный Суд в составе судей Кассационного административного суда поддержал позицию ГНС относительно увеличения налоговых обязательств по налогу на прибыль иностранных юридических лиц на сумму 22 млн грн. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Речь идет о плательщике налога, который пытался применить нормы международного договора об избежании двойного налогообложения между Украиной и РФ — соглашения, утратившего силу на фоне полномасштабной войны и разрыва экономических связей с государством-агрессором.

Согласно Налоговому кодексу Украины, если в контролируемых операциях нерезиденту продаются товары, работы или услуги по цене ниже уровня, соответствующего принципу «вытянутой руки», разница для целей налогообложения приравнивается к дивидендам.

Плательщик обязан самостоятельно анализировать такие операции на соответствие принципу «вытянутой руки» и корректировать финансовый результат.

Именно размер такого корректирования финансового результата является базой налогообложения прибыли иностранных юридических лиц.

В данном случае предприятие провело корректировки за 2021 и 2022 годы только в 2023 году, подав уточняющие декларации:

– за 2021 год — 1 декабря 2023 года,

– за 2022 год — 29 сентября 2023 года.

Именно эти даты подачи уточняющих деклараций являются фактическими датами начисления дохода, приравненного к дивидендам.

Плательщик настаивал, что доходы были получены нерезидентами в 2021–2022 годах, когда действовало международное соглашение между Украиной и Россией об избежании двойного налогообложения, а значит, можно было применять нулевую ставку.

Суд с этим не согласился. Он подтвердил, что для целей налогообложения важно не то, когда была совершена сама операция, а когда плательщик налога определил и задекларировал соответствующий доход. То есть — дата подачи уточняющих деклараций в 2023 году.

Соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения утратило силу 1 января 2023 года.

Следовательно, на момент, когда плательщик корректировал финансовый результат и декларировал налоговые обязательства (сентябрь и декабрь 2023 года), положения международного договора уже не действовали, а применение нулевой ставки было невозможным.

Верховный Суд подтвердил правомерность позиции ГНС: база для начисления и уплаты налога на доходы нерезидента возникает в момент начисления (определения) дохода, приравненного к дивидендам, а не во время фактического осуществления самих контролируемых операций.

