Временное исполнение обязанностей не ограничивает полномочия руководителя следственного отдела — Верховный Суд

КУС ВС подтвердил законность полномочий в.и.о. следователя руководителя при определении следственных групп.

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда высказал позицию относительно права временно исполняющего обязанности начальника следственного отдела определять группу следователей и старшего группы следователей.

Принятие заместителем начальника следственного отдела постановления об определении группы следователей и старшего группы следователей и принятие им как временно исполняющим обязанности начальника следственного отдела постановления о создании следственной группы корреспондирует положениям статей 3, 39 УПК, ведь он относится к лицам начальствующего состава (руководящего уровня в структуре отдела полиции).

Верховный Суд рассмотрел в кассационном порядке уголовное производство в отношении осужденного гражданина Республики Молдова, которому инкриминировано совершение грабежа по части третьей статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Предметом проверки стали приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда, которыми лицо было признано виновным и назначено наказание в виде лишения свободы.

Суть дела

В июле 2021 года осужденный вместе с другим, не установленным следствием лицом проник в жилой дом в одном из населенных пунктов Волынской области. Из помещения были похищены денежные средства, ювелирные изделия и смарт-часы. Во время совершения преступления мужчину увидело несовершеннолетнее лицо, после чего злоумышленники скрылись. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 170 тыс. грн.

Досудебное расследование установило также использование злоумышленниками автомобиля, для которого изменяли регистрационные номера и предварительно осуществляли объезд места проживания потерпевшего. Местный суд признал лицо виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. С учетом предыдущего приговора, по правилам совокупности приговоров окончательный срок составил 6 лет 6 месяцев.

Апелляционный суд согласился с выводами местного суда и оставил приговор без изменений.

В судах были учтены показания очевидцев, в частности несовершеннолетнего лица, которое опознало нападавшего; свидетелей, видевших подозрительного мужчину и автомобиль; а также результаты следственных действий, среди которых проведение опознания, просмотр видеозаписей и обыск, во время которого были изъяты смарт-часы, входившие в перечень похищенного имущества.

В кассационной жалобе защитник утверждал, что суды нарушили нормы процессуального права, неправильно применили уголовный закон и не обеспечили состязательность сторон. Защитник указывал на якобы противоречивость показаний свидетелей обвинения, отсутствие доступа к определенным доказательствам, отказ в допросе свидетелей стороны защиты и отказ в проведении судебно-психологической экспертизы несовершеннолетней. Также он настаивал на недопустимости доказательств из-за якобы неправильного определения следственной группы.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, проверяя соблюдение судами норм материального и процессуального права, подчеркнул, что не имеет полномочий повторно исследовать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства. Суд исходил из тех фактов, которые были установлены предыдущими инстанциями.

Коллегия судей пришла к выводу, что утверждения защиты о недоказанности виновности являются необоснованными. Верховный Суд обратил внимание на согласованность показаний очевидцев, результаты опознания, видеозаписи и данные следственных действий, которые в совокупности подтверждают участие осужденного в преступлении. Факт изъятия у него предмета, входившего в похищенное имущество, также усилил вывод о его причастности.

Суд отклонил доводы о том, что несовершеннолетняя свидетель не могла достоверно воспринять и воспроизвести события. Было отмечено, что ее допрос проведен в соответствии с требованиями закона, в присутствии законного представителя, а ее показания логичны и согласуются с другими доказательствами.

Не нашли подтверждения и утверждения об отсутствии полномочий у должностного лица, которое определило следственную группу. Верховный Суд установил, что на момент принятия соответствующих постановлений это лицо временно исполняло обязанности руководителя следственного подразделения, а значит действовало в пределах предоставленных полномочий.

Суд также констатировал, что апелляционный суд должным образом проверил доводы защиты и мотивированно признал их необоснованными. Нарушений, которые могли бы повлиять на законность или обоснованность решений предыдущих инстанций, кассационный суд не установил.

Кассационная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Приговор местного суда и определение апелляционного суда — без изменений. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробнее ознакомиться с позицией ВС в деле №161/11363/22 можно по ссылке.

