Свидетель Иеговы осужден за отказ от мобилизации — религиозные убеждения не стали основанием для альтернативной службы

На Львовщине Свидетеля Иеговы заключили за отказ служить в армии через веру.

Старосамборский районный суд Львовской области рассмотрел уголовное производство по обвинению военнообязанного гражданина в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (дело № 455/645/25).

Производство касалось лица, которое, находясь на воинском учёте, в условиях действия военного положения в Украине, не явилось по повестке в территориальный центр комплектования для отправки на военную службу, мотивируя это своими религиозными убеждениями и заявляя о праве на альтернативную (невоенную) службу.

Суть дела

Обвиняемый, гражданин Украины, военнообязанный, не имея судимостей, находясь на воинском учёте в соответствующем ТЦК и СП, неоднократно в течение 2022–2025 годов проходил военно-врачебные комиссии, по результатам которых признавался годным к прохождению военной службы. В связи с общей мобилизацией, объявленной Указом Президента Украины № 69/2022 от 24.02.2022 года, он был надлежащим образом уведомлён о необходимости прибытия на призывной участок.

В частности, 12 марта 2025 года обвиняемый лично получил повестку с требованием явиться в соответствующий территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть. В установленное время он без уважительных причин не явился, не сообщил о причинах неявки и не предоставил никаких подтверждающих документов.В то же время в период мобилизации обвиняемый подавал заявления в

ТЦК об отказе от прохождения военной службы, ссылаясь на статью 35 Конституции Украины и свои религиозные убеждения как крещёного Свидетеля Иеговы. Он утверждал, что с 1999 года принадлежит к религиозной общине, вероучение которой не допускает службы в армии, ношения оружия или выполнения каких-либо обязанностей в рамках военной структуры. В своих заявлениях он просил заменить военную службу альтернативной (невоенной).

Он также пояснил, что с 2022 года неоднократно добровольно являлся в ТЦК для прохождения учётных процедур и проходил медицинские осмотры, но настаивал на своём отказе от военной службы по религиозным мотивам, отказываясь даже от выполнения функций, не связанных с ношением оружия (в том числе в роли капеллана или повара). В марте 2025 года он не явился на отправку по мобилизации, получив предварительно повестку, что стало основанием для открытия уголовного производства по ст. 336 УК Украины.

Позиция обвиняемого сводилась к тому, что его действия были не злостным уклонением, а реализацией права на добросовестный отказ от службы по соображениям совести.

Решение суда

Рассмотрев обстоятельства дела, Старосамборский районный суд пришёл к выводу о доказанности вины обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 336 УК Украины. Суд признал, что в действиях обвиняемого имеется состав преступления — умышленное уклонение от призыва во время мобилизации, что имело место при отсутствии предусмотренных законом оснований для замены военной службы или её отсрочки.

В приговоре указано, что обоснования обвиняемого относительно его религиозных убеждений не могут рассматриваться как законная причина для отказа от выполнения воинской обязанности в условиях общей мобилизации и действия военного положения. Суд сослался на практику Верховного Суда и конституционные положения, согласно которым право на альтернативную (невоенную) службу применяется только к срочной службе в мирное время, а не к мобилизации.

Принимая во внимание характер правонарушения, общественную опасность преступления в условиях военного положения, а также необходимость обеспечения мобилизационной дисциплины, суд назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет лишения свободы.

При этом суд отказал в применении ст. 75 УК Украины, указав, что условное освобождение в таком случае не обеспечит достижения целей наказания, а именно общей и специальной превенции, и может подорвать авторитет государственных решений в сфере обороны.

