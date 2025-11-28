  1. Судебная практика
ВС объяснил, кто унаследует имущество по договору пожизненного содержания, если приобретатель умер первым

13:30, 28 ноября 2025
Верховный Суд подтвердил: смерть приобретателя не прекращает договор, а его права и обязанности переходят к наследнику.
Верховный Суд принял постановление по делу №336/13057/23, которой частично удовлетворил кассационную жалобу наследницы приобретателя по договору пожизненного содержания. ВС признал за ней право собственности на квартиру, полученную ее матерью по договору пожизненного содержания, но отказал в требовании о прекращении обременения.

Обстоятельства дела

В 2003 году отчуждательница передала квартиру приобретательнице в обмен на пожизненное содержание.

Приобретатель умерла раньше отчуждателя. Ее дочь приняла наследство и обратилась к нотариусу, однако получила отказ в выдаче свидетельства на квартиру.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав, что наследница не доказала выполнение обязанностей по уходу за отчуждательницей после смерти матери.

Правовая позиция Верховного Суда

По статье 757 ГК Украины, в случае смерти приобретателя к его наследникам переходят и имущественные права, и обязанности по договору пожизненного содержания.

Договор считается действующим, если отчуждатель при жизни не заявлял о его невыполнении и не требовал расторжения.

Отчуждательница при жизни не жаловалась на ненадлежащее выполнение договора и не обращалась в суд.

Поэтому отсутствуют основания считать договор невыполненным или прекращенным.

Верховный Суд подчеркнул: сам факт отсутствия документальных доказательств ухода не может быть основанием для отказа в наследовании, если отчуждатель не оспаривал договор.

Решение Верховного Суда

Отменить решения предыдущих инстанций.

Признать за дочерью право собственности на квартиру в порядке наследования по закону.

В части требования о прекращении обременения — отказать, подчеркнув, что отмена записи в реестре противоречит законодательству; вместо этого должна быть внесена новая надлежащая запись о праве собственности.

Взыскать в пользу истицы 13 500 грн судебного сбора.

Ключевой вывод

В случае смерти приобретателя по договору пожизненного содержания раньше отчуждателя возникает правопреемство в отношении имущества и обязанностей по договору. Если наследник принял наследство после смерти приобретателя, подав соответствующее заявление, к нему переходят права на имущество и обязанности по договору пожизненного содержания. При этом, если отчуждатель при жизни не заявлял о ненадлежащем выполнении условий договора и не обращался в суд относительно его расторжения, нет оснований считать договор невыполненным.

Верховный Суд договор

