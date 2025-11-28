ВС пояснив, хто успадкує майно за договором довічного утримання, якщо набувач помер першим

Верховний Суд підтвердив: смерть набувача не припиняє договір, а його права й обов’язки переходять до спадкоємця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд ухвалив постанову у справі №336/13057/23, якою частково задовольнив касаційну скаргу спадкоємиці набувача за договором довічного утримання. ВС визнав за нею право власності на квартиру, отриману її матір’ю за договором довічного утримання, але відмовив у вимозі щодо припинення обтяження.

Обставини справи

У 2003 році відчужувачка передала квартиру набувачці в обмін на довічне утримання.

Набувач померла раніше за відчужувача. Її донька прийняла спадщину та звернулася до нотаріуса, однак отримала відмову у видачі свідоцтва на квартиру.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у позові, вказуючи, що спадкоємиця не довела виконання обов’язків із догляду за відчужувачкою після смерті матері.

Правова позиція Верховного Суду

За статтею 757 ЦК України, у разі смерті набувача до його спадкоємців переходять і майнові права, і обов’язки за договором довічного утримання.

Договір вважається чинним, якщо відчужувач за життя не заявляв про його невиконання та не вимагав розірвання.

Відчужувачка за життя не скаржилася на неналежне виконання договору та не зверталася до суду.

Тому відсутні підстави вважати договір невиконаним або припиненим.

Верховний Суд підкреслив: сам факт відсутності документальних доказів догляду не може бути підставою для відмови у спадкуванні, якщо відчужувач не оспорював договір.

Рішення Верховного Суду

Скасувати рішення попередніх інстанцій.

Визнати за донькою право власності на квартиру у порядку спадкування за законом.

В частині вимоги про припинення обтяження — відмовити, наголосивши, що скасування запису в реєстрі суперечить законодавству; замість цього має бути внесений новий належний запис про право власності.

Стягнути на користь позивачки 13 500 грн судового збору.

Ключовий висновок

У разі смерті набувача за договором довічного утримання раніше відчужувача виникає правонаступництво щодо майна та обов'язків за договором. Якщо спадкоємець прийняв спадщину після смерті набувача, подавши відповідну заяву, до нього переходять права на майно та обов'язки за договором довічного утримання. При цьому, якщо відчужувач за життя не заявляв про неналежне виконання умов договору та не звертався до суду щодо його розірвання, немає підстав вважати договір невиконаним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.