Верховный Суд разъяснил различия между допросом и следственным экспериментом и оценил их доказательственное значение

Фото: Freepik

Верховный Суд коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе высказал позицию относительно разграничения следственного эксперимента и допроса.

Нормативная модель следственного эксперимента предусматривает непосредственное участие потерпевшего, свидетелей в проведении действий, направленных на достижение легитимной цели этого следственного действия, а именно в воспроизведении действий, обстановки, обстоятельств определённого события, проведении необходимых опытов или испытаний.

Получение от потерпевшего, свидетелей сведений во время проведения следственного эксперимента (с соблюдением установленного законом порядка) является составляющей надлежащей правовой процедуры этого процессуального действия, что вместе с другими его сущностными компонентами позволяет достичь его цели и решить поставленные задачи.

В то же время в отличие от следственного эксперимента допрос потерпевшего или свидетеля в понимании статей 224, 225 УПК — это следственное действие, которое проводится путём опроса лица с целью получения информации, имеющей доказательное или иное значение для уголовного производства.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу осуждённого на приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, которыми его признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Суть дела заключалась в установлении обстоятельств гибели женщины, которую, по версии обвинения, поджёг её сожитель после конфликта.

Обстоятельства дела

Инцидент произошёл в сентябре 2017 года во время совместного употребления алкоголя осуждённым и его сожительницей. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс ей телесные повреждения, а затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил её одежду бензином и поджёг, бросив окурок. В результате полученных ожогов женщина умерла в больнице.

Суд первой инстанции назначил осуждённому 10 лет лишения свободы, а также обязал его выплатить 500 тысяч гривен морального вреда. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

В кассации осуждённый утверждал о недоказанности его вины, заявлял, что потерпевшая загорелась в результате самоподжога. Он оспаривал допустимость отдельных доказательств, в частности осмотра места происшествия и следственного эксперимента, который проводился через два года после событий. Также ставил под сомнение объективность свидетелей и отмечал, что апелляционный суд не дал надлежащей оценки его доводам.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд, пересмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что приговор суда первой инстанции является обоснованным и вынесенным с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства.

Суд отметил, что при рассмотрении дела были тщательно исследованы показания многочисленных свидетелей, результаты экспертиз, а также письменные доказательства. При этом версия защиты о самоподжоге потерпевшей не нашла никакого реального подтверждения в материалах дела. Верховный Суд указал, что эта версия построена преимущественно на предположениях и ангажированных показаниях, которые не выдерживают критического анализа.

Особое внимание Суд уделил оценке показаний ключевого свидетеля, которая находилась на месте события и предоставила подробное, логически последовательное описание происходившего. Верховный Суд согласился с оценкой судов предыдущих инстанций, что эти показания заслуживают доверия. В то же время доводы относительно предвзятости или ненадлежащего статуса этого свидетеля признаны необоснованными.

Что касается других доказательств, таких как следственный эксперимент и осмотр места происшествия, Верховный Суд пришёл к выводу, что эти следственные действия были проведены в полном соответствии с требованиями процессуального законодательства. Никаких существенных нарушений в их проведении не выявлено.

Кассационная инстанция также подтвердила, что решения судов предыдущих инстанций были мотивированными, законными и обоснованными, а их выводы основывались на всестороннем и полном исследовании обстоятельств дела. Никаких сомнений в правомерности квалификации действий осуждённого как умышленного причинения тяжких телесных повреждений с особой жестокостью, повлёкших смерть, коллегия судей не обнаружила.

Таким образом, доводы кассационной жалобы были признаны необоснованными, а постановления предыдущих судов — такими, что соответствуют нормам материального и процессуального права. Верховный Суд оставил судебные решения без изменений.

Подробно ознакомиться с позицией ВС по делу № 484/4643/19 можно по ссылке.

