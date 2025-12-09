  1. Судебная практика
Военный подозревается в убийстве знакомого и оставлении его на кладбище – суд избрал меру пресечения

20:46, 9 декабря 2025
Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения мужчине, который избил до смерти товарища по чарке.
Военный подозревается в убийстве знакомого и оставлении его на кладбище – суд избрал меру пресечения
Фото: Pixabay
Следственный судья Центрального районного суда Николаева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения военнослужащему, который самовольно покинул часть и подозревается в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.121 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый вместе со своим знакомым употребляли алкогольные напитки на территории одного из домовладений в мкрн Терновка. Впоследствии у них возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес знакомому не менее десяти ударов руками и ногами по лицу и туловищу.

Поняв, что в результате полученных повреждений последний не может двигаться, мужчина оставил его лежать без сознания и пошел спать в другую комнату.

В дальнейшем он перетащил потерпевшего на улицу, положил на раму детской коляски и перевез его на территорию Терновского кладбища, где оставил лежать без сознания. Мужчина в результате полученных травм скончался.

Подозреваемый в судебном заседании объяснил, что не хотел убивать знакомого, просто находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем не контролировал агрессию и силу ударов.

Защитник просил суд применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

суд убийство военные Николаев подозреваемый

