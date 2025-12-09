  1. Судова практика
Військовий підозрюється у вбивстві знайомого та залишенні його на кладовищі – суд обрав запобіжний захід

20:46, 9 грудня 2025
Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід чоловіку, який побив до смерті товариша по чарці.
Військовий підозрюється у вбивстві знайомого та залишенні його на кладовищі – суд обрав запобіжний захід
Фото: Pixabay
Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу військовослужбовцю, який самовільно залишив частину та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.121 КК України. Про це повідомила пресслужба суду.

Обставини справи

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний разом зі своїм знайомим вживали алкогольні напої на території одного з домоволодінь у мкрн Тернівка. Згодом в них виник конфлікт, в ході якого підозрюваний завдав знайомому не менше десяти ударів руками і ногами в обличчя та тулуб.

Зрозумівши, що внаслідок отриманих ушкоджень, останній не може рухатись, чоловік залишив його лежати без свідомості та пішов спати в іншу кімнату.

В подальшому, він перетягнув потерпілого на вулицю, поклав на раму дитячого візка та перевіз його на територію Тернівського кладовища, де залишив лежати без свідомості. Чоловік в результаті отриманих травм помер.

Підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що не хотів вбивати знайомого, просто перебував у стані алкогольного сп'яніння, у зв'язку з чим не контролював агресію та силу ударів.

Захисник просив суд застосувати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

