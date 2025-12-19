Право интеллектуальной собственности — постановление КГС ВС о процедуре переделегирования домена

КГС ВС отметил, что факт регистрации доменного имени означает делегирование прав на него регистранту, который использует соответствующее доменное имя для обозначения сайта, то есть является владельцем этого сайта с соответствующим доменным именем.

Регистратор доменных имен не может осуществить переделегирование доменного имени и изменить его владельца в случае наличия решения Центра арбитража и посредничества Всемирной организации интеллектуальной собственности, которым принято решение о переделегировании спорного доменного имени другому лицу. Отказ в переделегировании доменного имени не нарушает прав его владельца и соответствует принципам рассмотрения споров о доменных именах.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 8 октября 2025 года № 757/39395/17 (производство № 61-14886св24).

В деле, которое пересматривалось, владелец доменного имени cryomec.com, который также является основателем украинской компании с коммерческим наименованием «Криомек», и эта компания обратились в суд с иском к регистратору доменов и швейцарской компании Fives Cryomec AG, просили признать их право на домен, прекратить нарушение, обязать регистратора передать доменное имя cryomec.com компании.

Истцы указали, что домен был законно приобретен в 2015 году и подтвержден письмом Imena.UA, а все платежи за его продление внесены в соответствии с публичным договором. Однако, когда владелец подал заявление о переделегировании домена на свою компанию, регистратор отказал, ссылаясь на открытый UDRP-процесс, инициированный швейцарской компанией Fives Cryomec AG во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

По мнению истцов, такой отказ является необоснованным, поскольку швейцарская компания не имеет в Украине зарегистрированных торговых марок или общеизвестных обозначений, тогда как в Украине официально работает компания «Криомек». Поэтому регистратор, по их мнению, безосновательно ограничил их право собственности на домен.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что регистратор действовал в рамках сервисного договора между сторонами и правомерно отказал в переделегировании домена, поскольку на тот момент уже существовало решение Центра арбитража и посредничества ВОИС, которым доменное имя cryomec.com было передано Fives Cryomec AG. Учитывая, что спор относительно доменного имени был решен в международной арбитражной процедуре, оснований для вмешательства национальных судов не усматривалось.

Оставляя судебные решения без изменений, КГС ВС сделал следующие правовые выводы.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О телекоммуникациях» (который действовал на момент возникновения спорных правоотношений) домен — это часть иерархического адресного пространства сети «Интернет», имеющая уникальное название, которое ее идентифицирует, обслуживается группой серверов доменных имен и централизованно администрируется; доменное имя — это обозначение (словесное, цифровое, словесно-цифровое), которое используется для идентификации деятельности юридических и физических лиц в сети «Интернет» с любой целью.

Согласно абз. 15 ст. 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» доменное имя — имя, используемое для адресации компьютеров и ресурсов в интернете.

Делегирование доменного имени — это процесс предоставления возможности определенному лицу пользоваться определенным доменным именем. Делегирование осуществляется на платной основе регистратором, который заключил с соответствующим администратором домена договор о регистрации и делегировании доменных имен в данном домене (в данном случае в домене .COM).

Факт регистрации доменного имени означает делегирование прав на него регистранту, который использует соответствующее доменное имя для обозначения сайта, то есть является владельцем этого сайта с соответствующим доменным именем.

Организацией, которая присваивает доменные имена, является Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров, которая также устанавливает порядок делегирования доменных имен, в том числе географических доменов, и процедуру разрешения споров.

На момент обращения истца к регистратору о смене владельца и переделегировании домена уже действовало обязательное к исполнению решение ВОИС о передаче домена cryomec.com швейцарской компании. При таких обстоятельствах регистратор не имел права осуществлять переделегирование вопреки решению арбитража и условиям сервисного договора, а потому его действия не нарушали имущественных прав истцов.

