  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Право интеллектуальной собственности — постановление КГС ВС о процедуре переделегирования домена

19:41, 19 декабря 2025
КГС ВС отметил, что факт регистрации доменного имени означает делегирование прав на него регистранту, который использует соответствующее доменное имя для обозначения сайта, то есть является владельцем этого сайта с соответствующим доменным именем.
Регистратор доменных имен не может осуществить переделегирование доменного имени и изменить его владельца в случае наличия решения Центра арбитража и посредничества Всемирной организации интеллектуальной собственности, которым принято решение о переделегировании спорного доменного имени другому лицу. Отказ в переделегировании доменного имени не нарушает прав его владельца и соответствует принципам рассмотрения споров о доменных именах.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 8 октября 2025 года № 757/39395/17 (производство № 61-14886св24).

В деле, которое пересматривалось, владелец доменного имени cryomec.com, который также является основателем украинской компании с коммерческим наименованием «Криомек», и эта компания обратились в суд с иском к регистратору доменов и швейцарской компании Fives Cryomec AG, просили признать их право на домен, прекратить нарушение, обязать регистратора передать доменное имя cryomec.com компании.

Истцы указали, что домен был законно приобретен в 2015 году и подтвержден письмом Imena.UA, а все платежи за его продление внесены в соответствии с публичным договором. Однако, когда владелец подал заявление о переделегировании домена на свою компанию, регистратор отказал, ссылаясь на открытый UDRP-процесс, инициированный швейцарской компанией Fives Cryomec AG во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

По мнению истцов, такой отказ является необоснованным, поскольку швейцарская компания не имеет в Украине зарегистрированных торговых марок или общеизвестных обозначений, тогда как в Украине официально работает компания «Криомек». Поэтому регистратор, по их мнению, безосновательно ограничил их право собственности на домен.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что регистратор действовал в рамках сервисного договора между сторонами и правомерно отказал в переделегировании домена, поскольку на тот момент уже существовало решение Центра арбитража и посредничества ВОИС, которым доменное имя cryomec.com было передано Fives Cryomec AG. Учитывая, что спор относительно доменного имени был решен в международной арбитражной процедуре, оснований для вмешательства национальных судов не усматривалось.

Оставляя судебные решения без изменений, КГС ВС сделал следующие правовые выводы.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О телекоммуникациях» (который действовал на момент возникновения спорных правоотношений) домен — это часть иерархического адресного пространства сети «Интернет», имеющая уникальное название, которое ее идентифицирует, обслуживается группой серверов доменных имен и централизованно администрируется; доменное имя — это обозначение (словесное, цифровое, словесно-цифровое), которое используется для идентификации деятельности юридических и физических лиц в сети «Интернет» с любой целью.

Согласно абз. 15 ст. 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» доменное имя — имя, используемое для адресации компьютеров и ресурсов в интернете.

Делегирование доменного имени — это процесс предоставления возможности определенному лицу пользоваться определенным доменным именем. Делегирование осуществляется на платной основе регистратором, который заключил с соответствующим администратором домена договор о регистрации и делегировании доменных имен в данном домене (в данном случае в домене .COM).

Факт регистрации доменного имени означает делегирование прав на него регистранту, который использует соответствующее доменное имя для обозначения сайта, то есть является владельцем этого сайта с соответствующим доменным именем.

Организацией, которая присваивает доменные имена, является Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров, которая также устанавливает порядок делегирования доменных имен, в том числе географических доменов, и процедуру разрешения споров.

На момент обращения истца к регистратору о смене владельца и переделегировании домена уже действовало обязательное к исполнению решение ВОИС о передаче домена cryomec.com швейцарской компании. При таких обстоятельствах регистратор не имел права осуществлять переделегирование вопреки решению арбитража и условиям сервисного договора, а потому его действия не нарушали имущественных прав истцов.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КЦС ВС

