Отсутствие свидетеля в апелляции не дает права игнорировать его показания — позиция Верховного Суда

Апелляционный пересмотр не дает права «вычеркивать» доказательства, исследованные судом первой инстанции.

Верховный Суд подчеркнул, что показания свидетеля, данные в суде первой инстанции, не могут признаваться недопустимыми доказательствами лишь из-за невозможности его допроса в апелляции. Апелляционный суд обязан либо обеспечить допрос такого свидетеля (в частности в режиме видеоконференции), либо оценивать показания, ранее данные в суде, но не имеет права заменять их внесудебными свидетельствами.

По делу № 759/22355/21 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу защитника, отменил обвинительный приговор апелляционного суда и назначил новое апелляционное рассмотрение в связи с существенным нарушением принципа непосредственности исследования доказательств.

Обстоятельства дела

Районный суд признал обвиняемого невиновным и оправдал по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Суд пришел к выводу о недоказанности вины, в частности с учетом оценки доказательств и показаний свидетелей.

Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, отменил оправдательный приговор и постановил новый — обвинительный, назначив наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Ключевым в деле был вопрос оценки показаний свидетеля. Апелляционный суд:

не допросил свидетеля непосредственно во время апелляционного рассмотрения;

не учел показания, данные этим свидетелем в суде первой инстанции;

вместо этого положился на показания, полученные следственным судьей в порядке ст. 225 УПК Украины.

Защита в кассационной жалобе указывала, что такой подход нарушает принцип непосредственности и требования ст. 23, ч. 3 ст. 404 УПК Украины, а также приводит к выборочному исследованию доказательств.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что принцип непосредственности является общей основой уголовного производства, однако он не является абсолютно формальным и допускает гибкость в зависимости от обстоятельств дела, в частности в условиях военного положения.

В то же время Суд подчеркнул несколько ключевых правовых выводов:

1. Показания, данные свидетелем в суде первой инстанции, остаются допустимыми доказательствами, даже если обеспечить его явку в апелляционный суд не удалось.

2. Апелляционный суд обязан принять все возможные меры для допроса свидетеля, в том числе путем видеоконференции.

3. Если допрос в апелляции объективно невозможен, суд должен оценивать показания, данные в суде первой инстанции, с точки зрения допустимости, относимости и достоверности.

4. Сам по себе факт отсутствия свидетеля в апелляционном производстве не дает суду права игнорировать его судебные показания и заменять их внесудебными свидетельствами, в частности полученными на досудебной стадии.

5. Апелляционный суд, фактически переоценив показания свидетеля без их непосредственного исследования и без анализа показаний, данных в первой инстанции, нарушил требования уголовного процессуального закона.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что обвинительный приговор апелляционного суда вынесен с существенным нарушением норм УПК Украины, что помешало вынесению законного, обоснованного и мотивированного решения.

В результате Суд:

частично удовлетворил кассационную жалобу защитника;

отменил приговор Киевского апелляционного суда;

назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции;

избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

